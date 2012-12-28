«Били и при этом танцевали»: подростки напали на мужчину в Липецке, пострадал и заступившийся за него юноша
«Били и при этом танцевали»: подростки напали на мужчину в Липецке, пострадал и заступившийся за него юноша
Сегодня в Липецке: школьники могут бесплатно выучиться IT, липчане начали жёстко требовать от работодателей доплат
Общество
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38 минут назад
Сегодня в Липецке: школьники могут бесплатно выучиться IT, липчане начали жёстко требовать от работодателей доплат
Всё самое главное про последний понедельник сентября.
Больше никакого бабьего лета! Днём в Липецке прохладно от +16 до +18 градусов, пройдёт дождь, пока – небольшой.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Черноземная, 32.
В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Бескрайней, Днепровской, Донецкой, Луговой, Чернозёмной.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 – обесточат:
– ул. им. Генерала Меркулова, 14, 14а, 14б, 16а;
– пр-т им. 60-летия СССР, 23, 23а, 23б, 25, 27, 29;
– б-р Сергея Есенина, 2, 4, 4а, 6;
– 22 мкр-н.
Пробки
Начинать неделю с пробок – то ещё удовольствие и чтобы его не испытать, лучше сверять маршрут по «Яндекс-картам» или аналогичным приложениям.
Бензин
Система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports перестала передавать данные по Липецку, но предупредит, если горючее вдруг имеется в округах области на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».
По открытым источникам в виде электронной карты работают get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.
Деловая книга и Никита
28 сентября в России отмечают День Деловой книги.
Праздник молодой, введён в 2025 году. Правда, много ли ваших знакомых читают книги?
Гораздо шире распространён в этот день церковный праздник в память о святом Никите Готфском или – Никите Гусятнике. Великомученик, которого ценит РПЦ, жил в IV веке на берегах Дуная. Принял крещение и начал проповедовать среди соплеменников – готов. Не отрёкся от веры, был сожжён, позже его мощи были перенесены в Константинополь.
В этот день в России принято начинать убирать репу (а вы уже убрали свою?) и начинать забой гусей. Если дикие гуси в этот день летят высоко – будет большой паводок будущей весной. Если гусь стоит над лужей, поджав лапку ¬– это к морозам.
Читай вслух правильно
В 19:00 в учреждении культуры «Прачечная» (пл. Заводская, 9, корп. 2) состоится тренинг по театральным читкам (16+).
Фото Дмитрия Учкина, vk.ru/vprachechnuyu
Читка – основа театрального искусства с неё всё и начинается, а для актёров-любителей именно она – первый шаг в профессию. Правильно расставлять интонацию, делать паузы. Верно дышать. Даже говорить в тот момент, когда выдерживает паузу партнёр по сцене – этому тоже нужно учиться. Не такое простое дело, как кажется. Приглашают на обучение всех желающих.
Выставка
Культурных мероприятий в первый рабочий день недели немного, сходить можно, например, в Областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) на вернисаж преподавателей детской художественной школы им. В.И. Сурикова (0+).
Получите эстетическое удовольствие, а если планируете отдать ребёнка в школу – сами оцените творческое мастерство учителей. Работает до 14 октября ежедневно с 08:30 до 20:00.
Заготовка желудей
В Липецкой области лесники приступили к сбору желудей дуба черешчатого, отрапортовали в правительстве региона.
В этом году планируют собрать 6,1 тонны семян. Зачем? Из них вырастят новые дубовые леса.
Стоит ли требовать оплату за переработки?
17% работающих липчан начали требовать у начальства за выполнение работы, которая формально не входит в их обязанности.
Активнее торгуется молодёжь до 35 лет – 21% против 13% среди тех, кто старше.
81% липчан в опросе SuperJob рассказали, что получали и получают от руководства дополнительные задания. 56% выполняют их безропотно и бесплатно. А как поступаете вы? Напишите в комментариях.
ИИ в качестве коллеги
65% женщин используют в работе искусственный интеллект против 59% мужчин, утверждают в hh.ru. Милые дамы пользуются «электронными мозгами» в работе с текстами и деловой коммуникацией, тогда как мужчины преимущественно подключают нейросети к анализу данных.
А вот обработку данных и подготовку материала на их основе поручают ИИ 23% мужчин против 20% женщин.
Для написания кода или формул к нейросетям обращаются только 5% женщин и 8% мужчин, в этом сегменте нейросети доверяет небольшое количество пользователей.
Попасть в IT
Липецкие школьники и студенты колледжей могут бесплатно освоить преимущества ИИ и получить знания в области IT.
Для этого нужно присоединиться к всероссийскому проекту «Код будущего» для учеников 8-11 классов и их сверстников из средних специальных учебных заведений. Доступны курсы от 12 образовательных организаций, можно учиться очно или из дома.
Приём заявлений продолжается на портале Госуслуг. От юных жителей региона уже поступило 455 заявок. Зарегистрироваться можно до 1 ноября по этой ссылке. Количество мест ограничено.
Дорогие липчане! Уследить за погодой, бензином и новостями вам поможет GOROD48. Наша лента крутится ежедневно 24/7 и, заходя на сайт время от времени, вы можете быть уверенными, что не попустите ничего важного и любопытного. До встречи на главных электронных страницах Липецка!
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