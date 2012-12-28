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Сегодня в Липецке: школьники могут бесплатно выучиться IT, липчане начали жёстко требовать от работодателей доплат
Общество
Читать все
Общество
58
38 минут назад

Сегодня в Липецке: школьники могут бесплатно выучиться IT, липчане начали жёстко требовать от работодателей доплат

Всё самое главное про последний понедельник сентября.

Осень вступает в права

Больше никакого бабьего лета! Днём в Липецке прохладно от +16 до +18 градусов, пройдёт дождь, пока – небольшой.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Черноземная, 32.

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В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Бескрайней, Днепровской, Донецкой, Луговой, Чернозёмной.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 – обесточат:

– ул. им. Генерала Меркулова, 14, 14а, 14б, 16а;
– пр-т им. 60-летия СССР, 23, 23а, 23б, 25, 27, 29;
– б-р Сергея Есенина, 2, 4, 4а, 6;
– 22 мкр-н.

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Пробки

Начинать неделю с пробок – то ещё удовольствие и чтобы его не испытать, лучше сверять маршрут по «Яндекс-картам» или аналогичным приложениям.


Бензин

Система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports перестала передавать данные по Липецку, но предупредит, если горючее вдруг имеется в округах области на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».

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По открытым источникам в виде электронной карты работают get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.

Деловая книга и Никита

28 сентября в России отмечают День Деловой книги.

Праздник молодой, введён в 2025 году. Правда, много ли ваших знакомых читают книги?

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Гораздо шире распространён в этот день церковный праздник в память о святом Никите Готфском или – Никите Гусятнике. Великомученик, которого ценит РПЦ, жил в IV веке на берегах Дуная. Принял крещение и начал проповедовать среди соплеменников – готов. Не отрёкся от веры, был сожжён, позже его мощи были перенесены в Константинополь.

В этот день в России принято начинать убирать репу (а вы уже убрали свою?) и начинать забой гусей. Если дикие гуси в этот день летят высоко – будет большой паводок будущей весной. Если гусь стоит над лужей, поджав лапку ¬– это к морозам.

Читай вслух правильно

В 19:00 в учреждении культуры «Прачечная» (пл. Заводская, 9, корп. 2) состоится тренинг по театральным читкам (16+).

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Фото Дмитрия Учкина, vk.ru/vprachechnuyu

Читка – основа театрального искусства с неё всё и начинается, а для актёров-любителей именно она – первый шаг в профессию. Правильно расставлять интонацию, делать паузы. Верно дышать. Даже говорить в тот момент, когда выдерживает паузу партнёр по сцене – этому тоже нужно учиться. Не такое простое дело, как кажется. Приглашают на обучение всех желающих.

Выставка

Культурных мероприятий в первый рабочий день недели немного, сходить можно, например, в Областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) на вернисаж преподавателей детской художественной школы им. В.И. Сурикова (0+).

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Получите эстетическое удовольствие, а если планируете отдать ребёнка в школу – сами оцените творческое мастерство учителей. Работает до 14 октября ежедневно с 08:30 до 20:00.

Заготовка желудей

В Липецкой области лесники приступили к сбору желудей дуба черешчатого, отрапортовали в правительстве региона.

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В этом году планируют собрать 6,1 тонны семян. Зачем? Из них вырастят новые дубовые леса.

Стоит ли требовать оплату за переработки?

17% работающих липчан начали требовать у начальства за выполнение работы, которая формально не входит в их обязанности.

Активнее торгуется молодёжь до 35 лет – 21% против 13% среди тех, кто старше.

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81% липчан в опросе SuperJob рассказали, что получали и получают от руководства дополнительные задания. 56% выполняют их безропотно и бесплатно. А как поступаете вы? Напишите в комментариях.

ИИ в качестве коллеги

65% женщин используют в работе искусственный интеллект против 59% мужчин, утверждают в hh.ru. Милые дамы пользуются «электронными мозгами» в работе с текстами и деловой коммуникацией, тогда как мужчины преимущественно подключают нейросети к анализу данных.

30% офисных работниц предпочитают составлять тексты писем с помощью ИИ, среди мужчин таких 21%.

А вот обработку данных и подготовку материала на их основе поручают ИИ 23% мужчин против 20% женщин.

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Для написания кода или формул к нейросетям обращаются только 5% женщин и 8% мужчин, в этом сегменте нейросети доверяет небольшое количество пользователей.

Попасть в IT

Липецкие школьники и студенты колледжей могут бесплатно освоить преимущества ИИ и получить знания в области IT.

Для этого нужно присоединиться к всероссийскому проекту «Код будущего» для учеников 8-11 классов и их сверстников из средних специальных учебных заведений. Доступны курсы от 12 образовательных организаций, можно учиться очно или из дома.

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Языки и технологии: от Python, C++ и JavaScript до 1С, машинного обучения и нейросетей. Курс состоит из 144 академических часов в 2026/27 учебном году. Ученики защищают собственный ИТ-проект и получают сертификат, который даёт дополнительные баллы при поступлении в вуз.

Приём заявлений продолжается на портале Госуслуг. От юных жителей региона уже поступило 455 заявок. Зарегистрироваться можно до 1 ноября по этой ссылке. Количество мест ограничено.

Дорогие липчане! Уследить за погодой, бензином и новостями вам поможет GOROD48. Наша лента крутится ежедневно 24/7 и, заходя на сайт время от времени, вы можете быть уверенными, что не попустите ничего важного и любопытного. До встречи на главных электронных страницах Липецка!
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