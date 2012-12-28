Сегодня в Липецке: школьники могут бесплатно выучиться IT, липчане начали жёстко требовать от работодателей доплат

Всё самое главное про последний понедельник сентября.

Больше никакого бабьего лета! Днём в Липецке прохладно от +16 до +18 градусов, пройдёт дождь, пока – небольшой.









- ул. Черноземная, 32.









– 22 мкр-н.









Система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports перестала передавать данные по Липецку, но предупредит, если горючее вдруг имеется в округах области на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».









Праздник молодой, введён в 2025 году. Правда, много ли ваших знакомых читают книги?









В 19:00 в учреждении культуры «Прачечная» (пл. Заводская, 9, корп. 2) состоится тренинг по театральным читкам (16+).









Культурных мероприятий в первый рабочий день недели немного, сходить можно, например, в Областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) на вернисаж преподавателей детской художественной школы им. В.И. Сурикова (0+).









В Липецкой области лесники приступили к сбору желудей дуба черешчатого, отрапортовали в правительстве региона.









Активнее торгуется молодёжь до 35 лет – 21% против 13% среди тех, кто старше.









65% женщин используют в работе искусственный интеллект против 59% мужчин, утверждают в hh.ru. Милые дамы пользуются «электронными мозгами» в работе с текстами и деловой коммуникацией, тогда как мужчины преимущественно подключают нейросети к анализу данных.









А вот обработку данных и подготовку материала на их основе поручают ИИ 23% мужчин против 20% женщин.













Для написания кода или формул к нейросетям обращаются только 5% женщин и 8% мужчин, в этом сегменте нейросети доверяет небольшое количество пользователей.

Для этого нужно присоединиться к всероссийскому проекту «Код будущего» для учеников 8-11 классов и их сверстников из средних специальных учебных заведений. Доступны курсы от 12 образовательных организаций, можно учиться очно или из дома.

















Приём заявлений продолжается на портале Госуслуг. От юных жителей региона уже поступило 455 заявок. Зарегистрироваться можно до 1 ноября по этой ссылке . Количество мест ограничено.