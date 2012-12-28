Три в одном: пьяный водитель предложил инспектору взятку, а потом у него нашли наркотики

Житель Хлевенского округа обвиняется в пьяной езде, попытке подкупа полицейского и незаконном хранении наркотиков.



Суд рассмотрит уголовное дело жителя Хлевенского округа, обвиняемого в приготовлении к даче взятки, повторной пьяной езде и незаконном хранении наркотиков.По данным следствия, которое вёл Следком, ночью 26 апреля пьяного мужчину за рулём автомобиля остановил в селе Верхняя Колыбелька Хлевенского округа наряд ДПС. Так как хлевенец уже попадался пьяным за рулём, он предложил автоинспектору замять дело за 102 тысячи рублей. Однако полицейский от денег отказался и сообщил о произошедшем в дежурную часть.«Кроме того, во взаимодействии с УМВД России по Липецкой области установлен факт незаконного хранения обвиняемым наркотических средств. По месту его жительства на территории домовладения обнаружено и изъято наркотическое средство растительного происхождения общей массой 58,7 грамма, которое изъято и признано вещественным доказательством», — сообщает областное управление СК.