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Три в одном: пьяный водитель предложил инспектору взятку, а потом у него нашли наркотики
Происшествия
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49 минут назад
Три в одном: пьяный водитель предложил инспектору взятку, а потом у него нашли наркотики
Житель Хлевенского округа обвиняется в пьяной езде, попытке подкупа полицейского и незаконном хранении наркотиков.
По данным следствия, которое вёл Следком, ночью 26 апреля пьяного мужчину за рулём автомобиля остановил в селе Верхняя Колыбелька Хлевенского округа наряд ДПС. Так как хлевенец уже попадался пьяным за рулём, он предложил автоинспектору замять дело за 102 тысячи рублей. Однако полицейский от денег отказался и сообщил о произошедшем в дежурную часть.
«Кроме того, во взаимодействии с УМВД России по Липецкой области установлен факт незаконного хранения обвиняемым наркотических средств. По месту его жительства на территории домовладения обнаружено и изъято наркотическое средство растительного происхождения общей массой 58,7 грамма, которое изъято и признано вещественным доказательством», — сообщает областное управление СК.
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