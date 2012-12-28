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15 минут назад
Арест покалечившему троих детей 55-летнему стрелку продлен до 27 октября
Напомним, полицейские задержали 55-летнего липчанина 26 июля этого года. Он подозревается в том, что в черте города из хулиганских побуждений совершил не менее 23 выстрелов в сторону автодороги. Находясь в тракторозаводских посадках возле окружной дороги, мужчина стрелял из карабина СКС по мишеням, и несколько пуль попали в проезжающий мимо минивэн с семьёй из пяти человек.
8-летний пассажир минивэна получил пулевое ранение бедра, чем его здоровью был причинен вред средней тяжести. Его 9-летний брат и 12-летняя сестра получили повреждения осколками стекла.
На время следствия мужчина сначала был помешен под домашний арест, затем это решение Октябрьского суда отменил Липецкий областной суд и стрелок отправился в СИЗО.
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