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Происшествия
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40 минут назад
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«Хавал» съехал в кювет после столкновения с «Маздой»
Водителю помогли выбраться из машины спасатели.
Выбираться из машины водителю «Хавала» помогали сотрудники дежурной смены аварийно-спасательного отряда Липецкой области и пожарной части №25 УГПСС Липецкой области.
Водитель «Хавала» не пострадал. А вот водитель «Мазды» расшиб колено, но госпитализации ему не потребовалось. Бригада «скорой» оказала помощь на месте.
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