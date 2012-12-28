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40 минут назад
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«Хавал» съехал в кювет после столкновения с «Маздой»

Водителю помогли выбраться из машины спасатели.

27 сентября у села Новая Деревня Липецкого округа столкнулись автомобили «Мазда 3» и «Хавал», после чего «Хавал» съехал в кювет.

Выбираться из машины водителю «Хавала» помогали сотрудники дежурной смены аварийно-спасательного отряда Липецкой области и пожарной части №25 УГПСС Липецкой области.

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Водитель «Хавала» не пострадал. А вот водитель «Мазды» расшиб колено, но госпитализации ему не потребовалось. Бригада «скорой» оказала помощь на месте.
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33 минуты назад
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