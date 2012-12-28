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Общество
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сегодня, 12:45
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Собака покусала липчанку в СНТ «Металлург-3»
Женщине потребовалась помощь врачей. Её дочь ищет владельцев животного.
Сейчас пострадавшая находится в шоковом состоянии. GOROD48 поговорил с дочерью женщины. Она рассказала, что крупную собаку в ошейнике породы алабай или кане-корсо уже не раз видели в садоводстве. Накануне вечером животное напугало продавца в магазине.
— Её в вольере держать надо. Она решила попробовать на вкус руку моей мамы. А если бы на её месте был ребёнок? Ещё неизвестно, чем дело закончилось! — возмущается дочь женщины.
Липчанка намерена обратиться в полицию, затем в суд и наказать владельцев собаки. Пока же она их разыскивает, чтобы узнать, есть ли у животного прививки, в противном случае матери женщины придётся делать уколы от бешенства.
В УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что в случае получения обращения женщины его проверят в установленном порядке.
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