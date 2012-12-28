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Происшествия
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сегодня, 12:21
У 40-летнего липчанина нашли наркотики в пачке сигарет: мужчина сел на пять лет
Весной у мужчины дважды находили метилэфедрон.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в марте этого года липчанин был задержан полицейскими. В ходе досмотра в дежурной части у него нашли сверток из полимерной липкой ленты серого цвета с 0,99 грамма метилэфедрона внутри — а это уже значительный размер. Спустя месяц — в апреле у липчанина из сумки была изъята пачка сигарет, внутри которой находился полимерный пакетик с 2,62 грамма метилэфедрона, что является крупным размером.
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