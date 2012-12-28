У 40-летнего липчанина нашли наркотики в пачке сигарет: мужчина сел на пять лет

Весной у мужчины дважды находили метилэфедрон.

Левобережный районный суд приговорил 40-летнего липчанина к пяти годам строгого режима за незаконное хранение наркотиков без цели сбыта в значительном размере и в крупном размере (по частям первой и второй статьи 228 УК РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в марте этого года липчанин был задержан полицейскими. В ходе досмотра в дежурной части у него нашли сверток из полимерной липкой ленты серого цвета с 0,99 грамма метилэфедрона внутри — а это уже значительный размер. Спустя месяц — в апреле у липчанина из сумки была изъята пачка сигарет, внутри которой находился полимерный пакетик с 2,62 грамма метилэфедрона, что является крупным размером.