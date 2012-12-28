Подросток перевёл мошенникам больше 700 тысяч рублей

А 23-летний парень заплатил 55 тысяч за неоказанные интим-услуги.

В Липецкой области 17-летний парень перевёл мошенникам с родительского счёта более 700 000 рублей.— Подростку позвонил неизвестный и сообщил, что сбережения его семьи в опасности. Несовершеннолетний поверил и перевёл деньги на «безопасный счёт», — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.29 июня в полицию обратился 23-летний парень, который в ночь с субботы на воскресенье заплатил за интим-услуги 55 000 рублей, но к нему так никто и не приехал.Ещё один 23-летний парень за два дня под предлогом сохранности средств перевёл мошенникам на криптокошелёк два миллиона рублей. В полицию он пришёл 28 июня.64-летняя женщина тоже пыталась сберечь свои деньги и отправила мошенникам 205 000 рублей.А 20-летняя девушка пообщалась с сотрудниками «портала Госуслуг» и «Центробанка» и перевела на «безопасный счёт» 100 000 рублей.