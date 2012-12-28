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сегодня, 12:31
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Подросток перевёл мошенникам больше 700 тысяч рублей

А 23-летний парень заплатил 55 тысяч за неоказанные интим-услуги.

В Липецкой области 17-летний парень перевёл мошенникам с родительского счёта более 700 000 рублей.

— Подростку позвонил неизвестный и сообщил, что сбережения его семьи в опасности. Несовершеннолетний поверил и перевёл деньги на «безопасный счёт», — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

29 июня в полицию обратился 23-летний парень, который в ночь с субботы на воскресенье заплатил за интим-услуги 55 000 рублей, но к нему так никто и не приехал.

Ещё один 23-летний парень за два дня под предлогом сохранности средств перевёл мошенникам на криптокошелёк два миллиона рублей. В полицию он пришёл 28 июня.

64-летняя женщина тоже пыталась сберечь свои деньги и отправила мошенникам 205 000 рублей.

А 20-летняя девушка пообщалась с сотрудниками «портала Госуслуг» и «Центробанка» и перевела на «безопасный счёт» 100 000 рублей.
мошенничество
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Буша
11 минут назад
Ну сколько можно ?!?!?! Не говорите с ЧУЖИМИ !!! НЕ ВЕРЬТЕ ЧУЖИМ !!!
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О как...
14 минут назад
55 тыр за услуги... Сильно! Он что, королеву
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Так то
16 минут назад
интимуслуги ему оказали. Ибо - его поимели))))
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Молодуха
18 минут назад
Вот и найди супруга. Или в кредитах сидят, или алименты отщелкивают, или сами не большого ума: родичей последние деньги мошенникам отдают. Где ты, умный, обеспеченный, свободный и щедрый?
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интернет
38 минут назад
вас погубит!
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Сергей
47 минут назад
Парню, которому не оказали услуги, помимо обращения в полицию о мошенниках, надо обратиться в Роспотребнадзор за некачественно оказанные (или) геоказанные услуги. Вообще беспредел!
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Житель
57 минут назад
Ума у молодежи нет!
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