Сегодня в Липецке: кто зарабатывает больше всех в городе, кому в ближайшее время повысят зарплату
Происшествия
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сегодня, 12:31
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Подросток перевёл мошенникам больше 700 тысяч рублей
А 23-летний парень заплатил 55 тысяч за неоказанные интим-услуги.
— Подростку позвонил неизвестный и сообщил, что сбережения его семьи в опасности. Несовершеннолетний поверил и перевёл деньги на «безопасный счёт», — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
29 июня в полицию обратился 23-летний парень, который в ночь с субботы на воскресенье заплатил за интим-услуги 55 000 рублей, но к нему так никто и не приехал.
Ещё один 23-летний парень за два дня под предлогом сохранности средств перевёл мошенникам на криптокошелёк два миллиона рублей. В полицию он пришёл 28 июня.
64-летняя женщина тоже пыталась сберечь свои деньги и отправила мошенникам 205 000 рублей.
А 20-летняя девушка пообщалась с сотрудниками «портала Госуслуг» и «Центробанка» и перевела на «безопасный счёт» 100 000 рублей.
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