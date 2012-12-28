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54 минуты назад
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Роман Ченцов: «В целом старые районы Липецка по комфорту не должны уступать новым»

Глава Липецка проинспектировал три объекта благоустройства этого лета, в том числе 23-й микрорайон.

Сегодня мэр Липецка Роман Ченцов побывал на трех объектах благоустройства этого года. Первыми двумя стали находящийся в реконструкции малый фонтан на улице Ленина и тротуар между ним и памятником первому уездному Совету, который горожане называют «Битлами».

Компания «Стройпортал» Александра Кобзева по сути строит новый малый фонтан, ведь чаши старого пришлось снести под ноль, настолько плохой была на них гидроизоляция — он буквально протекал. Во время разборки чаши фонтана подрядчик наткнулся на брак советских строителей, которые при возведении чаш использовали помимо бетона силикатный и красный кирпич! Но уже сейчас на месте демонтированного гидросооружения стоит монолитная бетонная отливка нового.

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Параллельно компания «Евро Олимп» Гора Тонояна разбирает старые железобетонные плиты разрушившихся за десятилетия подпорных стенок. Также рабочие приступили к демонтажу старой бетонной тротуарной плитки. Она честно отлежала под ногами горожан 50 лет, а может и больше, но уже отслужила свое. Ту плитку, которая еще может где-то пригодиться, складывают в штабели, та, что поломана, загружается в грузовик и будет вывезена на место утилизации. После завершения этой грязной работы исполнителю работ нужно будет построить новые подпорные стенки на спусках к памятнику, смонтировать новые ступни и уложить новую тротуарную плитку. Также этому подрядчику необходимо обрезать сухие ветви с деревьев в границах благоустройства и заменить старые скамейки и урны на новые.

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Компания «Евро Олимп» зависит от компании «Стройпортал»: как только рабочие Александра Кобзева облицуют внешние стены новой чаши искусственным камнем и гранитом (фонтан в этом отношении будет идентичным своему старшему брату, реконструированному прошлым летом), рабочие Гора Тонояна смогут встык к нему уложить последнюю тротуарную плитку. Интересно, что по контракту фонтан нужно сдать 30 августа, а благоустройство пространства между ним и «Битлами» надо завершить к октябрю. Но у Гора Тонояна, как оказалось, другие планы.

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— Я — не только подрядчик, я патриот своего города. Поэтому мы бы хотели сдать свой объект к Дню города, — сказал он мэру.

Роман Ченцов удивился, пожалуй, больше, чем Александр Кобзев. Мэр показал рукой на представителей СМИ: «Вы подумали прежде чем это сказать? Тут же все будет записано».

— Будем стараться! Если не будет какого-то форс-мажора, то успеем, — подтвердил свое слово подрядчик.

Конечно, это порадовало главу города. Ведь людям будет приятно прийти к новому фонтану по новой плитке в середине июля. Но, как обычно, Ченцов обратил внимание на детали, попросив строителей следить за состоянием их техники. Чтобы та во время работы не портила асфальт, не цепляла деревья, не оставляла после себя потеки технических жидкостей.

GOROD48 обратил внимание мэра на то, что между малым и большим фонтанами на главной аллее есть места с выщербленной плиткой. Оказалось, Ченцов хотел бы полностью, а не частями, обновить покрытие улицы от Дома мастера до Верхнего парка. И управление главного смотрителя уже просчитало необходимую на это сумму. Но она оказалась в нынешних реалиях неподъемной для городского бюджета.

— Вот закончится специальная военная операция, и тогда мы зайдем в большие проекты комплексного благоустройства, в том числе связанные с мощением плиткой в этом и других местах. Сейчас важно тратить бюджетные средства на самое необходимое, — сказал мэр.

В числе приоритетов этого года у городской администрации — комплексное благоустройство пяти микрорайонов: №№ 16, 19, 20, 21, 23. В прошлом году Роман Ченцов попробовал отказаться от ямочного ремонта асфальта на внутриквартальных проездах и на пешеходных дорожках в пользу восстановления покрытия большими картами в центре города, в МЖК, в 9-м, 26-м и 27-м микрорайонов и это очень понравилось горожанам. Поэтому в этом году такой ремонт придет еще в пять микрорайонов. Но работами предусмотрено помимо восстановления асфальта во дворах и проездах еще и обновление уличного освещения, снос и опиловка аварийных деревьев. На этот год на такое комплексное благоустройство мэр получил от губернатора 100 млн рублей.

— Деревьев, представляющих опасность, стало значительно меньше, но они еще есть и продолжают падать в непогоду. Надо полностью уйти от этой темы в пяти микрорайонах. Нужно обновим уличное освещение. Где надо, установим дополнительные световые опоры, поменяем перегоревшие лампочки на новые энергоэффективные светодиодные, — сказал мэр.

Первый микрорайон, который обновят этим летом — 23-й. Часть внутриквартальных проездов в нем уже отремонтировано. Сегодня глава города провел небольшое совещание с заказчиком и подрядчиком у дома на Петра Смородина, 2, в котором находится стоматологическая и детская поликлиники. Там как раз большой картой меняли разбитый асфальт на дороге.

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Не будут ли биться лбами подрядчики, обустраивающие пять микрорайонов с другими организациями, выполняющими те же виды работ по наказам избирателей?

— Работа по наказами избирателей будет синхронизирована со всеми другими подрядчиками. Это ведь прекрасно, что на их исполнение глава области выдел муниципалитету как никогда много средств — 360 миллионов. Каждому округу достанется по 10 миллионов. И сделано это для того, чтобы сделать лучше жизнь липчан там, где они живут, в шаговой доступности от дома. В целом старые районы Липецка по комфорту не должны уступать новым, — резюмировал глава Липецка.
благоустройство
Роман Ченцов
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
30 секунд назад
Пусть сначала мэр города разберётся с проблемой ЖКХ весь город рушится на глазах ?
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За справедливость.
24 минуты назад
Такого Мэра в Липецке никогда не было.
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За справедливость.
26 минут назад
Ченцов очнись!!!!! Какой брак? Фантану сколько лет? Сколько уже нет Советского союза?
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Пиши-Читай
19 минут назад
ФОнтану
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Лена
34 минуты назад
Для кого осваивают средства если жителей в старых районах все меньше и меньше?
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