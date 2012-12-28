Липецкая область закупает вакцины для профилактики COVID-19 почти на 18 миллионов рублей

В минздраве области закупку объяснили профилактическими мерами в преддверии эпидсезона.

Минздрав Липецкой области разместил на сайте госзакупок лот со стартовой ценой в 17,9 миллиона рублей на партию вакцины от COVID-19.В пресс-службе регионального минздрава GOROD48 пояснили, что в закупке нет ничего необычного. Вакцину закупают ежегодно к осенне-зимнему эпидсезону для прививочной кампании среди людей, входящих в группы риска.