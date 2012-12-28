Липецкая вечЁрка: два трупа: в воде и на лестнице, смерть бомбардира и жизнь без интернета.
Между красивыми и умными: МБУ «Технопарк-Липецк» никак не может определиться с приоритетами
Общество
319
сегодня, 13:22
7
Липецкая область закупает вакцины для профилактики COVID-19 почти на 18 миллионов рублей
В минздраве области закупку объяснили профилактическими мерами в преддверии эпидсезона.
В пресс-службе регионального минздрава GOROD48 пояснили, что в закупке нет ничего необычного. Вакцину закупают ежегодно к осенне-зимнему эпидсезону для прививочной кампании среди людей, входящих в группы риска.
9
0
1
0
6
Комментарии (7)