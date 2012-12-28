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Спорт
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сегодня, 15:35
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Военный разведчик из Липецка в 7-й раз выиграл Кубок мира по рукопашному бою
Нож, палка, пистолет нипочём липецкому терминатору.
В этой дисциплине бойцы демонстрируют приёмы против ножа, палки, пистолета и т.п, а их мастерство оценивает специальное жюри. Сафонову вновь не нашлось равных среди ветеранов!
Бывший военный разведчик побеждает в Кубке мира без перерыва с 2020 года, недавно ему присвоили звание мастера спорта международного класса.
Дебютант соревнований Артём Карапетян добрался до «серебра» в абсолютной весовой категории.
Карапетян крайний слева
В соревнованиях принимали участие более 400 спортсменов из четырёх десятков стран Европы, Азии, Латинской Армерики, Ближнего Востока и Африки.
Наши медалисты
Фото из архива участников соревнований
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