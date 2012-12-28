Военный разведчик из Липецка в 7-й раз выиграл Кубок мира по рукопашному бою

Нож, палка, пистолет нипочём липецкому терминатору.

Дебютант соревнований Артём Карапетян добрался до «серебра» в абсолютной весовой категории.









Карапетян крайний слева

В соревнованиях принимали участие более 400 спортсменов из четырёх десятков стран Европы, Азии, Латинской Армерики, Ближнего Востока и Африки.













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Фото из архива участников соревнований

В турецкой Бурсе липецкий боев Владимир Сафонов стал победителем Кубка мира по прикладному рукопашному бою в разделе «самооборона». В седьмой раз подряд!В этой дисциплине бойцы демонстрируют приёмы против ножа, палки, пистолета и т.п, а их мастерство оценивает специальное жюри. Сафонову вновь не нашлось равных среди ветеранов!Бывший военный разведчик побеждает в Кубке мира без перерыва с 2020 года, недавно ему присвоили звание мастера спорта международного класса.