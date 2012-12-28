Пожар в заповеднике: в селе Студенки выявлено содержание взвешенных веществ и сажи выше нормативов

В сёлах Беляево и Шаршки и населенном пункте Песковатка-Казачья воздух пока соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Управление Роспотребнадзора обнародовало результаты мониторинга воздуха на территории Усманского района в связи с пожаром в Воронежском биосферном заповеднике.Пробы атмосферного воздуха, отобранные в сёлах Беляево, Шаршки и Песковатке-Казачьей соответствуют гигиеническим нормативам. А в пробах, отобранных в селе Студенки, выявлено содержание взвешенных веществ и сажи выше гигиенических нормативов.При задымлении советуют держать окна закрытыми, особенно вечером и утром, когда в воздухе велика концентрация вредных веществ. Среди других рекомендаций: меньше бывать на улице, применять респираторы, марлевые и медицинские маски. Для более надёжной защиты от вредных частиц, содержащихся в дыме, маски и повязки можно периодически смачивать в воде. Также нужно обеспечить обильное питье (щелочная минеральная вода, несладкие отвары шиповника, брусники, зеленый чай), увлажнять воздух в помещении, например, можно намочить полотенце или простынь и повесить на дверь, меняя каждые 2-4 часа. Чаще проводить влажную уборку, принимать душ, воздержаться от сигарет и спиртного. Исключить дополнительную физическую активность, так как в такие моменты человеку требуется больше кислорода.