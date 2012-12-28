Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В дело о строительстве ЖК «Турист-2» включилась полиция
Общество
Трагедия в Трактором: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Заповедник в Липецкой области горит уже на площади в 40 гектаров
Происшествия
В Липецкую область приходят небольшие дожди
Погода в Липецке
45 человек при помощи 17 единиц техники тушат пожар на территории заповедника в Липецкой области
Происшествия
Концессионер возобновил модернизацию трамвайной сети Липецка
Общество
Городские спасатели достали застрявшего между гаражами щенка
Происшествия
Сегодня в Липецке: внутренний крик и фантастические траты на выпускной в детском саду
Общество
2 июня в пригороде Липецка будут уничтожать взрывоопасные предметы: возможны хлопки
Общество
Ельчанин попался на «Ленд Крузере» с поддельными номерами
Происшествия
Читать все
Пожар в заповеднике начался с падения сухого дерева на контактные провода железнодорожных путей
Происшествия
Из желудка 4-летнего малыша врачи детской больницы извлекли пластиковую игрушку
Общество
57-летняя женщина попалась с поддельными правами
Происшествия
Покупательница онлайн-курса отсудила более 320 000 рублей
Общество
Благоустройство, озеленение, парковки: жители 18-го округа продолжают решать проблемы сообща
Общество
43-летний водитель накопил 53 неоплаченных штрафа
Происшествия
4,5 тысячи одиннадцатиклассников сдают ЕГЭ по русскому языку
Общество
К тушению пожара в Воронежском заповеднике на территории Усманского района привлекается авиация
Общество
56-летняя женщина перевела мошенникам через банкомат 2,4 миллиона рублей
Происшествия
20-летний водитель получил три года условно за гибель своего 64-летнего пассажира
Происшествия
Читать все
Общество
191
36 минут назад

На Галичьей горе впервые выпустили совят в дикую природу

Заповедник запустили программу по восстановлению популяции филинов.

На Галичьей горе сегодня — птичий выпускной. В дикую природу выпускаются три молодых филина. Птенцов перевели в лесной вольер, где они пару недель будут привыкать к жизни вдали от человека, учиться охотиться, прятаться от опасности. И только потом их выпустят окончательно.

Выпуском птиц в дикую природу заповедник начал программу по восстановлению популяции филинов: как рассказал GOROD48 заместитель директора заповедника «Галичья гора» Владимир Сарычев, на территории региона гнездятся всего одна-две пары этого вида сов, занесенного в Красную книгу Российской Федерации.

Программа разработана питомником хищных птиц заповедника «Галичья гора» совместно с министерством природных ресурсов и экологии Липецкой области и ПАО «НЛМК». На выпуск птиц получено специальное разрешение Росприроднадзора. В России подобных программ еще не было.

Программа будет действовать не менее пяти лет, за это время заповедник собирается выпустить в дикую природу несколько десятков птиц.

Все «выпускники» окольцованы — на кольцах помимо индивидуального номера указано, что филины родились в России в питомнике заповедника «Галичья гора».





Фото: заповедник Галичья гора
филин. Галичья гора
0
0
0
11
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Перевозчики просят увеличить стоимость проезда в Липецке на 3-4 рубля
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Говорит Липецк
Какая улица в Липецке самая красивая?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить