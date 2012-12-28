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Общество
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36 минут назад
На Галичьей горе впервые выпустили совят в дикую природу
Заповедник запустили программу по восстановлению популяции филинов.
Выпуском птиц в дикую природу заповедник начал программу по восстановлению популяции филинов: как рассказал GOROD48 заместитель директора заповедника «Галичья гора» Владимир Сарычев, на территории региона гнездятся всего одна-две пары этого вида сов, занесенного в Красную книгу Российской Федерации.
Программа разработана питомником хищных птиц заповедника «Галичья гора» совместно с министерством природных ресурсов и экологии Липецкой области и ПАО «НЛМК». На выпуск птиц получено специальное разрешение Росприроднадзора. В России подобных программ еще не было.
Программа будет действовать не менее пяти лет, за это время заповедник собирается выпустить в дикую природу несколько десятков птиц.
Все «выпускники» окольцованы — на кольцах помимо индивидуального номера указано, что филины родились в России в питомнике заповедника «Галичья гора».
Фото: заповедник Галичья гора
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