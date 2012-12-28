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88
20 минут назад
3

Все время что-то дорожает: теперь— куры

Итоги недели: цены.

За неделю наша корзина дешевых продуктов подорожала на 7 рублей 23 копейки. Выросли в цене куры и капуста, зато дешевеют сливочное масло, пшено и гречка.



При этом наша дорогая корзина за неделю снизилась в цене на 55 рублей 47 копеек — за счет сливочного масла и яиц.



С утра ходить за хлебом можно не во все магазины. Есть риск наткнуться на пустые прилавки.



Снова подорожали куры. Если и дальше дело пойдет такими темпами, то скоро они перешагнут планку в 200 рублей за килограмм.

Цены на картофель, рост которых мы наблюдали несколько недель подряд, вроде бы замерли. По-прежнему самый дешевый картофель можно купить на Центральном рынке. В магазинах же есть выбор. Например, можно купить импортный, который стоит на несколько рублей дешевле картофеля нового урожая.



В одном из магазинов мы увидели сахар из Кировской области недорогого сегмента в упаковке по половине килограмма! Он стоил 46 рублей 99 копеек. По невнимательности можно взять пачку, только потом понять, что это невыгодная покупка — килограмм-то обойдется в 93 рубля 98 копеек!



Удивили цены на фасованный по полкило редис в магазинах — в четыре раза дороже, чем на Центральном рынке.



На рынке прилавки уже оформлены совсем по-летнему. Много спелых ягод, понятное дело, привезенных. Липецких пока нет.



— У меня клубника только цветет, — сокрушается продавщица, глядя на крупные ягоды на соседнем прилавке.

Привозная клубника стремительно дешевеет. Килограмм уже продают за 350 рублей. Черешня стоит от 700 до 1 200 рублей за килограмм.

На рынке много местных тепличных огурцов по 200 рублей за килограмм.

— Это просто шедевр! У него шкурка как шёлк! — хватит свой товар продавец.

Неожиданно мы обнаружили на одном из рыночных прилавков бананы, которых там не было уже, пожалуй, год. Реклама на ценнике сообщала, что продукт дешевле, чем «в 5»!

цены
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Сельский Кулак
7 минут назад
Жизнь,это движуха и рывки.Двигайтесь и загорайте в радость на своих участках.Выращивайте свою продукцию,и будет Вам счастье.
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Люда
8 минут назад
Всё дорого, питание дорогое, детские товары дорогие. Семье нужно хотя бы 150 тыс., чтобы комфортно себя чувствовать при таких ценах а где же столько взять? если у нас только папа работает.
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Лук
10 минут назад
Хоть бы одна хорошая новость... Только негатив.
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