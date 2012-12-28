После атак БПЛА на Елец и Липецкую область в целом, оперативный штаб готовит обращение в министерство обороны
Общество
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20 минут назад
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Все время что-то дорожает: теперь— куры
Итоги недели: цены.
При этом наша дорогая корзина за неделю снизилась в цене на 55 рублей 47 копеек — за счет сливочного масла и яиц.
С утра ходить за хлебом можно не во все магазины. Есть риск наткнуться на пустые прилавки.
Снова подорожали куры. Если и дальше дело пойдет такими темпами, то скоро они перешагнут планку в 200 рублей за килограмм.
Цены на картофель, рост которых мы наблюдали несколько недель подряд, вроде бы замерли. По-прежнему самый дешевый картофель можно купить на Центральном рынке. В магазинах же есть выбор. Например, можно купить импортный, который стоит на несколько рублей дешевле картофеля нового урожая.
В одном из магазинов мы увидели сахар из Кировской области недорогого сегмента в упаковке по половине килограмма! Он стоил 46 рублей 99 копеек. По невнимательности можно взять пачку, только потом понять, что это невыгодная покупка — килограмм-то обойдется в 93 рубля 98 копеек!
Удивили цены на фасованный по полкило редис в магазинах — в четыре раза дороже, чем на Центральном рынке.
На рынке прилавки уже оформлены совсем по-летнему. Много спелых ягод, понятное дело, привезенных. Липецких пока нет.
— У меня клубника только цветет, — сокрушается продавщица, глядя на крупные ягоды на соседнем прилавке.
Привозная клубника стремительно дешевеет. Килограмм уже продают за 350 рублей. Черешня стоит от 700 до 1 200 рублей за килограмм.
На рынке много местных тепличных огурцов по 200 рублей за килограмм.
— Это просто шедевр! У него шкурка как шёлк! — хватит свой товар продавец.
Неожиданно мы обнаружили на одном из рыночных прилавков бананы, которых там не было уже, пожалуй, год. Реклама на ценнике сообщала, что продукт дешевле, чем «в 5»!
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