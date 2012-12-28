Все время что-то дорожает: теперь— куры

Итоги недели: цены.

За неделю наша корзина дешевых продуктов подорожала на 7 рублей 23 копейки. Выросли в цене куры и капуста, зато дешевеют сливочное масло, пшено и гречка.При этом наша дорогая корзина за неделю снизилась в цене на 55 рублей 47 копеек — за счет сливочного масла и яиц.С утра ходить за хлебом можно не во все магазины. Есть риск наткнуться на пустые прилавки.Снова подорожали куры. Если и дальше дело пойдет такими темпами, то скоро они перешагнут планку в 200 рублей за килограмм.Цены на картофель, рост которых мы наблюдали несколько недель подряд, вроде бы замерли. По-прежнему самый дешевый картофель можно купить на Центральном рынке. В магазинах же есть выбор. Например, можно купить импортный, который стоит на несколько рублей дешевле картофеля нового урожая.В одном из магазинов мы увидели сахар из Кировской области недорогого сегмента в упаковке по половине килограмма! Он стоил 46 рублей 99 копеек. По невнимательности можно взять пачку, только потом понять, что это невыгодная покупка — килограмм-то обойдется в 93 рубля 98 копеек!Удивили цены на фасованный по полкило редис в магазинах — в четыре раза дороже, чем на Центральном рынке.На рынке прилавки уже оформлены совсем по-летнему. Много спелых ягод, понятное дело, привезенных. Липецких пока нет.— У меня клубника только цветет, — сокрушается продавщица, глядя на крупные ягоды на соседнем прилавке.Привозная клубника стремительно дешевеет. Килограмм уже продают за 350 рублей. Черешня стоит от 700 до 1 200 рублей за килограмм.На рынке много местных тепличных огурцов по 200 рублей за килограмм.— Это просто шедевр! У него шкурка как шёлк! — хватит свой товар продавец.Неожиданно мы обнаружили на одном из рыночных прилавков бананы, которых там не было уже, пожалуй, год. Реклама на ценнике сообщала, что продукт дешевле, чем «в 5»!