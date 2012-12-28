Четыре человека пострадали в авариях с самокатами

В числе пострадавших подросток, ребенок и двое взрослых.

19 мая в Липецке произошли три ДТП, участники которых передвигались на самокатах.Около часа дня во дворе на улице Неделина по предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля «Хавейл» сбил 12-летнюю девочку на детском самокате. Девочка госпитализирована.Через два часа на улице Вавилова 40-летняя женщина за рулем «Шкоды» совершила наезд на 20-летнего парня на электросамокате. В этой аварии пострадали и самокатчик, его госпитализировали, и женщина-водитель — ее доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой.Вечером на улице Зегеля 33-летний водитель автомобиля «Ссанг Йонг» сбил электросамокат под управлением 17-летнего школьника и скрылся с места аварии. Юноша получил травму, и после оказания помощи был отпущен. Водителя задержали по горячим следам.