Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Дело об убийстве рабочего «Теплосферы» на Индустриальной направлено в суд
Происшествия
Сел на кол: липецкие врачи вытащили из ягодиц нигерийца 40-сантиметровую щепку
Здоровье
На улице Энгельса проверяли сообщение о громком хлопке
Происшествия
«А люди убивают подвески…»
Общество
Жители Матырского ищут отравителя собак
Происшествия
В районах Тракторного, Сырского Рудника, Коровино и центра Липецка отключат холодную воду
Общество
Двое покупателей машин нарвались на мошенников
Происшествия
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
Общество
«Почистили приямок. Ситуация нормализуется»
Общество
Сегодня в Липецке: плейбек-театр и знаменитое липецкое кумовство в цифрах
Общество
Читать все
В Матырском выключили воду совсем
Общество
Четыре человека пострадали в авариях с самокатами
Общество
В отношении многодетной матери из посёлка Агроном возбуждено уголовное дело об истязании
Происшествия
Газовики обрезали трубу к особняку за долг почти в полмиллиона
Общество
В Липецкой области появилось «Министерство заботы и благополучия»
Общество
37-летний липчанин брал предоплату за ремонт квартир и переставал выходить на связь с заказчиками
Происшествия
Два экзамена — и ты в профессии: как изменились правила успешного старта
Общество
В Липецкой области 1242 человека пострадали от укусов клещей
Здоровье
ДТП из трёх машин и грузовик на обочине вызвали пробку утром у Новой Жизни
Происшествия
59-летний мужчина пострадал во время пожара в частном доме
Происшествия
Читать все
Общество
1522
сегодня, 08:48
32

Четыре человека пострадали в авариях с самокатами

В числе пострадавших подросток, ребенок и двое взрослых.

19 мая в  Липецке произошли три ДТП, участники которых передвигались на самокатах.

Около часа дня во дворе на улице Неделина по предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля «Хавейл» сбил 12-летнюю девочку на детском самокате. Девочка госпитализирована.

Через два часа на улице Вавилова 40-летняя женщина за рулем «Шкоды» совершила наезд на 20-летнего парня на электросамокате. В этой аварии пострадали и самокатчик, его госпитализировали, и женщина-водитель  — ее доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой.

Вечером на улице Зегеля 33-летний водитель автомобиля «Ссанг Йонг» сбил электросамокат под управлением 17-летнего школьника и скрылся с места аварии. Юноша получил травму, и после оказания помощи был отпущен. Водителя задержали по горячим следам.


авария
ДТП
1
1
4
7
2

Комментарии (32)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Нет
28 минут назад
Больше всего возмущаются бабушки и дедушки, которые ногами ходят.
Ответить
Бабушка
44 минуты назад
"Больше всего кричат" здесь бабушки и дедушки, уже давно не автолюбители. Потому как мы по тротуарам уже не можем спокойно ходить. Живу на Советской. Жуть жуткая. Каждый поход в магазин или аптеку, как последний квест. Кроме самокатчиков, ещё и мопеды появились.
Ответить
Автодятлы
53 минуты назад
тут больше всех кричат ! Там где они устраивают ДТП ,молчек !
Ответить
Мих
сегодня, 11:56
Опыт Челябинска надо распространить на всю Россию. А то завтра придёт кому нибудь на ум ещё более весёлое изобретение.
Ответить
Помнится.
сегодня, 11:30
У нас одни провители делили пешиходную зону на 2 части. И говорили одна часть для пешеходов а другая для самокатов и велосипедистов. А в итоге теперь надо ходить с опасением чтоб тебя не сбил тот же велосипедист или самокатчик. Вот так и живём, одни внедряют, другие за голову хватаются , и что с этим делать? И ведь это на потоке в городе, что киоски, что астоновочные павильоны и ещё кучу примеров можно подобрать за последние время.
Ответить
Липчанин
сегодня, 11:26
Поколение Ютуба, чё..
Ответить
СССР
сегодня, 11:11
Может собрать все самокаты и сдать в металлолом или просто утопить. Правдо задолбали.!!!
Ответить
Гостья
сегодня, 11:10
Боюсь, шабаш на тротуарах никто и никогда не запретит. Мы не в Челябинске. Кому-то в местной администрации это очень выгодно.
Ответить
Ирина
сегодня, 11:33
Как вы правильно написали, шабаш самокатчиков на тротуарах.
Ответить
Да уж
сегодня, 11:08
Помню вопиющий случай, когда избили велосипедиста. Он пронёсся очень близко от двоих парней, впритирку. Один что-то сказал, второй ответил и получил удар. Видимо, парень был когда-то боксером. Велосипедист оказался в больнице. Очень примечательны были комментарии. В основном, "хоть одному досталось", "так ему и надо" и "хоть один отомстил за всех самокатчиков". Большинство самокатчиков - подростков как раз такие. Нагло, впритирку, на скорости. Да и не только подростки. Поэтому и реакция такая.
Ответить
В конце концов
сегодня, 10:23
Когда наша мэрия запретит эти самокаты, а???
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить