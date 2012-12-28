Водители не оценили начавшийся дорожный ремонт.

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Липчане пожаловались на дорогу от села Урицкое до села Тербуны: на протяжении 15 километров из дороги вырезаны куски асфальта.«Перекопали частично кусками обе полосы трассы (по одной полосе в обе стороны). Сделали это ещё две с лишним недели назад и, видимо, восстанавливать не планируют А люди убивают подвески…», — рассказал GOROD48 автор прикрепленного к новости видео.В региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства GOROD48 сообщили, что на дороге ОГУП «Липецкдоравтоцентр» проводит гарантийный ремонт. На дороге установлены соответствующие знаки.«Работы должны быть завершены до конца месяца. Приносим извинения за неудобства, просим соблюдать требования знаков, предупреждающих о дорожных работах», — рассказали в ведомстве.