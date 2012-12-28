Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
При ремонте дома под полом обнаружили останки мужчины в позе эмбриона
Происшествия
В середине мая в Липецкой области пошли осенние грибы
Общество
За историю многодетной матери из Агронома взялся Следком
Происшествия
Полиция устанавливает обстоятельства падения с высоты мужчины
Происшествия
Дело об убийстве рабочего «Теплосферы» на Индустриальной направлено в суд
Происшествия
Кафе закрыли на 10 суток из-за санитарных нарушений
Общество
Нижний парк затапливает со стороны Комсомольского пруда
Общество
На улице Энгельса проверяли сообщение о громком хлопке
Происшествия
Пять серьезных аварий произошли за пятницу и выходные дни
Происшествия
Сел на кол: липецкие врачи вытащили из ягодиц нигерийца 40-сантиметровую щепку
Здоровье
Читать все
Жители Матырского ищут отравителя собак
Происшествия
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
Общество
30 миллионов рублей на отсыпку шлаком дорог в частном секторе выделила мэрия Липецка
Общество
Сел на кол: липецкие врачи вытащили из ягодиц нигерийца 40-сантиметровую щепку
Здоровье
На улице Энгельса проверяли сообщение о громком хлопке
Происшествия
«Почистили приямок. Ситуация нормализуется»
Общество
В районах Тракторного, Сырского Рудника, Коровино и центра Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: труп в подполе, жесткое воспитание и осенние грибы в мае
Общество
Провоз красной икры в ручной клади предложили полностью запретить
Общество
В Липецкой области небольшие дожди и до +22
Погода в Липецке
Читать все
Общество
3152
сегодня, 14:48
9

«А люди убивают подвески…»

Водители не оценили начавшийся дорожный ремонт.

Липчане пожаловались на дорогу от села Урицкое до села Тербуны: на протяжении 15 километров из дороги вырезаны куски асфальта.

«Перекопали частично кусками обе полосы трассы (по одной полосе в обе стороны). Сделали это ещё две с лишним недели назад и, видимо, восстанавливать не планируют А люди убивают подвески…», — рассказал GOROD48 автор прикрепленного к новости видео.

В региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства GOROD48 сообщили, что на дороге ОГУП «Липецкдоравтоцентр» проводит гарантийный ремонт. На дороге установлены соответствующие знаки.

«Работы должны быть завершены до конца месяца. Приносим извинения за неудобства, просим соблюдать требования знаков, предупреждающих о дорожных работах», — рассказали в ведомстве.
ремонт дороги
0
0
8
2
6

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Вполне
сегодня, 18:43
Если знаки есть, то какие вопросы...
Ответить
Александр
сегодня, 18:37
Соблюдайте скоростной режим и подвески будут целы.
Ответить
Больше
сегодня, 18:31
оптимизма ,одни стенания !
Ответить
липецк1
сегодня, 17:57
а обьеденить ...или у них разные министры
Ответить
Алькаш
сегодня, 17:25
Одна контора удаляет,другая заляпывает.Нет цыфровизации в их работе.
Ответить
липецк1
сегодня, 15:53
...а нельзя сразу новый асфальт класть ...почему месяц по ямам ездить ...наверное много ума надо ...или наоборот его нет
Ответить
Житель
сегодня, 15:29
все для людей
Ответить
Бабаха
сегодня, 15:25
Это вам не Китай, а раша..
Ответить
ответ
сегодня, 15:08
какая страна - такие и дороги
Ответить
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить