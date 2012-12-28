Общество
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сегодня, 13:53
На 13 улицах Липецка отключат холодную воду
12 мая «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – подачу холодной воды временно ограничат жителям 13 улиц, предупредили в компании.
Подвоз воды организован по адресу: улица Гагарина, 84, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
12 мая плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество: в Сселках – на улицах 1 Мая, Гагарина, Космонавтов, Ленина, Набережной, Советской, Учительской, в домах №№ 4, 44 по улице Грибной; в Липецке – в домах №№ 13, 13а, 15, 19, 21, 21а, 23а по улице Зегеля, № 5а по улице Семашко, № 1 по улице Нижней Логовой.
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