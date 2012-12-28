На 13 улицах Липецка отключат холодную воду

12 мая «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – подачу холодной воды временно ограничат жителям 13 улиц, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома № 29 по улице Светлова, №№ 1, 3, 5, 7, 8, 8а, вл.8а, 10, 12 по улице Нестерова, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 по улице Мусоргского, №№ 4, 6, 8а, 10 по улице Качалова, №№ 76, 78, 80, 80а, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100а, вл.100а по улице Гагарина, №№ 164, 164 стр. 1 по улице Тельмана, №№ 1, 5 в переулке Попова, жители частного сектора улиц Писарева, Зорге, Постышева, Варшавской, Олимпийской, Дачной.Подвоз воды организован по адресу: улица Гагарина, 84, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.12 мая плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество: в Сселках – на улицах 1 Мая, Гагарина, Космонавтов, Ленина, Набережной, Советской, Учительской, в домах №№ 4, 44 по улице Грибной; в Липецке – в домах №№ 13, 13а, 15, 19, 21, 21а, 23а по улице Зегеля, № 5а по улице Семашко, № 1 по улице Нижней Логовой.