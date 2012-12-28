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сегодня, 14:02
23

Мэрия Липецка готова потратить на сети к Зеленому острову и парку развлечений 29 миллионов

Все работы должны быть выполнены к концу года.

Управление строительства администрации Липецка объявило о поиске подрядчика строительства сетей электроснабжения арт-центра и катка Нижнего парка, центрального пляжа и Зеленого острова с начальной ценой 29,1 млн рублей.

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Согласно техзаданию, подрядчик должен начать работы сразу же после заключения контракта. Сроки их завершения — 30 сентября, однако с учетом выполнения отдельных видов работ строительство 2,1 км линий электропередач напряжением 0,4 кВ объект должен быть сдан в эксплуатацию до 31 декабря.

Напомним, что эти сети крайне нужны для строительства в том числе парка аттракционов, анонсированного главой Липецка Романом Ченцовым между Нижним парком и центральным городским пляжем. Аттракционы должны быть смонтированы уже в этом году. На них приобретение из городского бюджета потратили 104,6 млн рублей.
Нижний парк
парк аттракционов
Зеленый остров
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Комментарии (23)

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Как гость
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Сначала новые
Лиза
6 минут назад
1-ю поликлинику на Советской лучше доделайте, а потом уже на остров идите!
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Мэру Р.Ченцову
11 минут назад
Мы, жители 4 го мкр. ходим по проезжим частям дорог в сторону полиции и в сторону Д.Звёздного. Рискуем жизнью и здоровьем. Не пора ли сделать тротуары? Около детской библиотеки им,Пришвина весь тротуар разбит. Рядом дом №29 ул.Циолковского подход к дому весь разрушен. И вообще весь 4й мкр. приведите в порядок с дорогами во дворах!!!
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Министр аттракционов
18 минут назад
Хорошая новость.
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мозгоправ
19 минут назад
все коммуникации ссср гнилые,надо менять,а они о веселие,очнитесь.асфальт,плитка ложутся на один год.медицина и образование 19 века.где продукты липецкой области.капитальный ремонт домов убогий,жкх угроблено.
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Задолбали
23 минуты назад
Какая упоротость по продвижению своих идей в ущерб тому, что уже есть.В центре единственный парк с большой зеленой зоной,где можно спокойно гулять.Что б не поставить аттракционы на старое место или на Лысый остров? Нет. Впихнем на зло другим.
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Лучше
24 минуты назад
Бы на дороги эти деньги пошли
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Елена
39 минут назад
Какие огромные деньги вложили и ещё вложат в Зелёный Остров. Ведь есть общественное пространство рядом с драм. Театром, и сцена там есть и ручей. Чем от острова отличается. И дешевле и доступно. Или деньги деть некуда. Ведь СВО идёт, может скромнее надо быть и благоразумнее
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Вы серьёзно?
29 минут назад
Огромные? Это цена четырёх Ауди Ку7
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Гость
43 минуты назад
Не в том направлении расходуют бюджет, кому он нужен остров зелени...
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я тоже против
44 минуты назад
в Нижнем парке погибает много деревьев, потратьте эти деньги на спасение деревьев в Нижнем парке.
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Я против
55 минут назад
Как же сейчас хорошо без аттракционов и орущих детей на территории парка от пляжа до Успенского храма. Тихо спокойно. Прогулочная зона, велосипедисты, самокатчики, роллеры. А сделают шум и гам, с аттракционами и бегающими орущими детьми. Лучше бы всю эту суету на зеленый остров поставили. Испортят место
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Липчанин
23 минуты назад
Вот за каким мне бешеные велосипедисты, самокатчики, роллеры? Уж лучше дети..
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Правильно
27 минут назад
Понимаю, что своих детей у вас нет?
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леха
20 минут назад
Понимаю, что своих детей у вас нет? правильно понимаю что вам мало парков и дет. площадок? и правильно ли понимаю что вам приятно будет переться с дитём на край города ради этих аттракционов, нежели сходить куда-то в более доступное место? и правильно ли понимаю что лучше что б качельки были вместо не дырявых труб. ну тогда не нойте когда будет порыв и вам воду отключат.
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макс
42 минуты назад
именно так. вы правы на 110%. эти аттракционы можно за ривьеру перенести. остров и так испоганили непонятными площадками.
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