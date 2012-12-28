Свара у дверей автобуса на автостанции в Грязях произошла из-за поданного вне расписания частного транспорта
Общество
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сегодня, 14:02
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Мэрия Липецка готова потратить на сети к Зеленому острову и парку развлечений 29 миллионов
Все работы должны быть выполнены к концу года.
Согласно техзаданию, подрядчик должен начать работы сразу же после заключения контракта. Сроки их завершения — 30 сентября, однако с учетом выполнения отдельных видов работ строительство 2,1 км линий электропередач напряжением 0,4 кВ объект должен быть сдан в эксплуатацию до 31 декабря.
Напомним, что эти сети крайне нужны для строительства в том числе парка аттракционов, анонсированного главой Липецка Романом Ченцовым между Нижним парком и центральным городским пляжем. Аттракционы должны быть смонтированы уже в этом году. На них приобретение из городского бюджета потратили 104,6 млн рублей.
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