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Нетоварищеское поведение: 28-летний данковчанин дважды обокрал приютившего его друга и сдал вещи в ломбард
Происшествия
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46 минут назад
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Нетоварищеское поведение: 28-летний данковчанин дважды обокрал приютившего его друга и сдал вещи в ломбард
В первый раз друг его простил, во второй написал заявление в полицию.
Сначала данковчанин вынес из съемной квартиры два системных блока, блютуз-колонки, монитор, игровую приставку с оригинальным геймпадом, электрогитару, телевизор, и всё это сдал в ломбард. Ущерб составил 219 000 рублей.
«Хозяин квартиры успел выкупить вещи из ломбарда и вывезти их на другую квартиру, в которой жил сам. Простив друга, он дал ему попользоваться своей машиной. Но подозреваемый нашел в салоне ключи от квартиры и снова обокрал товарища. Он вынес часть ранее похищенного имущества — два системных блока, монитор и телевизор и также сдал в ломбард», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.
Второй раз липчанин друга не простил и написал заявление в полицию.
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