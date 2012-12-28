Нетоварищеское поведение: 28-летний данковчанин дважды обокрал приютившего его друга и сдал вещи в ломбард

В первый раз друг его простил, во второй написал заявление в полицию.

Липецкий отдел полиции №4 возбудил дело о краже в отношении 28-летнего жителя Данковского округа. По данным следствия, он дважды обокрал своего 18-летнего друга из Липецка, который на время пустил его жить в свою квартиру.Сначала данковчанин вынес из съемной квартиры два системных блока, блютуз-колонки, монитор, игровую приставку с оригинальным геймпадом, электрогитару, телевизор, и всё это сдал в ломбард. Ущерб составил 219 000 рублей.«Хозяин квартиры успел выкупить вещи из ломбарда и вывезти их на другую квартиру, в которой жил сам. Простив друга, он дал ему попользоваться своей машиной. Но подозреваемый нашел в салоне ключи от квартиры и снова обокрал товарища. Он вынес часть ранее похищенного имущества — два системных блока, монитор и телевизор и также сдал в ломбард», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.Второй раз липчанин друга не простил и написал заявление в полицию.