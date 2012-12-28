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Происшествия
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38 минут назад
Обокравшую торговую точку в Ельце 32-летнюю женщину задержали в Брянске
Деньги украли из импровизированной кассы — картонной коробки под прилавком.
«В марте этого года в дежурную часть ОМВД России по Ельцу обратилась 45-летняя местная жительница. Находясь в помещении своей торговой точки, она ненадолго отвлеклась. Этим воспользовалась женщина, которая похитила из стоявшей под прилавком картонной коробки более 29 000 рублей», — сообщает ОМВД России по Ельцу.
Задержать подозреваемую по горячим следам не удалось — она выехала за пределы региона. Как выяснилось позже, женщина вела кочевой образ жизни, перемещаясь по различным регионам России и совершала похожие кражи.
Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 158 УК РФ «Кража».
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