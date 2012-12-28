Обокравшую торговую точку в Ельце 32-летнюю женщину задержали в Брянске

Деньги украли из импровизированной кассы — картонной коробки под прилавком.

Сотрудники елецкого уголовного розыска во взаимодействии с коллегами задержали в Брянске 32-летнюю подозреваемую в краже денег из торговой в Ельце. Причём в Брянске женщину подозревают в совершении аналогичного преступления. Сейчас она арестована.«В марте этого года в дежурную часть ОМВД России по Ельцу обратилась 45-летняя местная жительница. Находясь в помещении своей торговой точки, она ненадолго отвлеклась. Этим воспользовалась женщина, которая похитила из стоявшей под прилавком картонной коробки более 29 000 рублей», — сообщает ОМВД России по Ельцу.Задержать подозреваемую по горячим следам не удалось — она выехала за пределы региона. Как выяснилось позже, женщина вела кочевой образ жизни, перемещаясь по различным регионам России и совершала похожие кражи.Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 158 УК РФ «Кража».