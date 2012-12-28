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Происшествия
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сегодня, 17:56
Мошенники оформили на пенсионерку три кредита: их признали незаконными через суд
Кредиты были оформлены через мобильные приложения банков ещё в декабре 2024 года.
«Прокурор направил в суд иски о признании договоров незаключенными и внесении изменений в кредитное досье женщины, и эти требования были удовлетворены», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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