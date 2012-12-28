Мошенники оформили на пенсионерку три кредита: их признали незаконными через суд

Кредиты были оформлены через мобильные приложения банков ещё в декабре 2024 года.

Прокуратура Чаплыгинского района через суд добилась признания незаключенными трёх кредитных договоров на 75 000 рублей, оформленных мошенниками от имени пенсионерки. Кредиты были заключены без ведома и согласия женщины через мобильные приложения банков ещё в декабре 2024 года.«Прокурор направил в суд иски о признании договоров незаключенными и внесении изменений в кредитное досье женщины, и эти требования были удовлетворены», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.