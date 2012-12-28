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сегодня, 20:25
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Липецкая вечЁрка: смерть мотоциклистов, мумия на стройке и 1 000 000 цветов

Сегодня, 5 мая, водитель сбил двух мотоциклистов, во время строительства забора нашли мумию, и «Зеленхоз» высаживает в Липецке миллион цветов. 

Около полуночи на улице Катукова «ВАЗ-2114» снес мотоцикл «Рейсер». 21-летний водитель мотоцикла и его 20-летний пассажир погибли на месте.

Полицейские быстро нашли и задержали водителя автомобиля, который скрывшегося с места аварии. Известно, что он был пьян. В отношении 21-летнего водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения и сопряженное с оставлением места ДТП».

Прокуратура взяла расследование уголовного дела под свой контроль.

Момент столкновения записала камера наблюдения. Судя по записи, в сбившем мотоциклистов «ВАЗе» был еще и пассажир, который вместе с водителем убежал в сторону Молодежного парка.


Комментаторы GOROD48, соболезнуя родственникам погибших, в очередной раз пожаловались на мотоциклистов, которые гоняют по ночному Липецку.

«Это какой-то кошмар, опять молодые погибли. Им бы жить и жить, воспитывать детей, за что судьба с ними так», — поразился Женя.

«Жаль, что эти новости не читают ссёлковские яжемамки, которые накупили своим чадам мотики, и те гоняют по улицам, нарушая правила обгона, не зная правил проезда равнозначных перекрестков. Собираются под поликлиникой ВОП, возле школы № 35. Почему бы не провести рейд и наказать родителей рублём. Прибыль в казну рекой польётся. Соболезнование родным», — заметил Да уж.

«Соболезнование родным. На самом деле очень страшно даже смотреть на несущийся мотоцикл. На Руднике они в темное время выезжают и гоняют с ревом по дворам, скорее всего без прав, выезжают штук 8-10. А учитывая, что на Руднике тротуаров-то и нет, и все идут по дороге, очень напрягает. Ну и соответственно, шум от этой братии», — добавил 111.

«Такое ощущение, что ребята с ним закусились, и он решил их напугать, но не рассчитал», — выдвинул версию комментатор.

В минувшие праздничные выходные, с 2 по 4 мая, на дорогах Липецкой области случилось пять аварий с участием мотоциклов и мопедов. В них пострадали пятеро подростков и один взрослый.

Состояние здоровья одного из них — 17-летнего мотоциклиста, разбившегося при ударе в отбойник Студеновского моста, медики расценивают как среднее. Сегодня его перевели из реанимации в обычную палату областной детской больницы.

Накануне в Грязях на улице 30 лет Победы во время строительства забора нашли мумию мужчины. Рабочие зашли на участок, где была всего одна надворная постройка. В ней и  находился труп. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на нем обнаружено не было. Мужчина мог умереть в марте 2025 года.

В Липецке цветочницы заканчивают посадку двух больших клумб к 9 Мая: на Плехановском спуске и площади Героев. А к лету в городе высадят миллион цветов.


Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, столбики термометров не поднимутся выше +17 градусов.

И обратите внимание, на время ремонта водопровода перекрыт участок улицы между Советской и 8 Марта.

А сегодня вечером перекроют два железнодорожных переезда. На улице Станционной до семи утра 6 мая, а на улице Гайдара — до полудня.





Хорошенько продумайте свой маршрут в последний рабочий день этой недели. 7 мая с 05:00 до 13:00 перекроют центр Липецка на время проведения праздничной эстафеты в честь 80-летия Победы. Общественный транспорт будет двигатся режиме ожидания.
вечЁрка
авария
труп
озеленение
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Комментарии (2)

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Ивал Вам
сегодня, 21:13
Первый микрорайон и Быханов сад просто увешаны камерами, их избыточно много. Зато улица Катукова, одна из основных магистралей города, плохо оснащена. Конкретно, если брать эту веб-камеру, вообще ничего не видно с такого расстояния. Неужели рассчитывалось, что одной веб-камерой можно будет охватить участок до самой Ривьеры?
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Электорат
сегодня, 20:49
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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