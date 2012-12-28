Липецкая вечЁрка: смерть мотоциклистов, мумия на стройке и 1 000 000 цветов

Сегодня, 5 мая, водитель сбил двух мотоциклистов, во время строительства забора нашли мумию, и «Зеленхоз» высаживает в Липецке миллион цветов.