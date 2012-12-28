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Происшествия
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сегодня, 17:00
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В Липецкой области небольшие дожди и до +18
Среднесуточная температура воздуха все еще ниже нормы.
Среднесуточные температуры воздуха составят 9-11 градусов тепла, что на 2-4 градуса ниже нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 мая в Липецкой области будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +3 до +8 градусов, днем — от +13 до +18 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие дожди, днем без существенных осадков. Ночью на улице — от +4 до +6 градусов, днем — от +15 до +17.
День 6 мая стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1999 году — 4 градуса мороза.
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