Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Два мотоциклиста погибли у «Ривьеры»
Происшествия
Задержан сбивший насмерть двух мотоциклистов водитель «ВАЗа»
Общество
Прокуратура разбирается в обстоятельствах ДТП унесшего жизни 21-летнего мотоциклиста и его 20-летнего пассажира
Происшествия
В Липецке на улице Елецкой с четвёртого этажа выпала женщина
Происшествия
У ЛДПР в Липецкой области новый руководитель
Политика
На парковке у школы подожгли «Тойоту Ленд Крузер»
Происшествия
Скелет обнаружили в запертом на замок сарае: подробности жуткой истории в Грязях
Происшествия
В районе улицы Катукова потоп: прорвало трубу
Общество
7 мая центр Липецка перекроют на время проведения праздничной эстафеты
Общество
Развалившееся пополам дерево перекрыло дорогу в центре Липецка
Происшествия
Читать все
15-летний школьник попал в больницу после избиения сверстником: родители драчуна заплатят за это 100 000 рублей
Происшествия
На площади Победы репетируют митинг 9 Мая
Общество
Цены на бензин остановились в Липецкой области
Экономика
Бывший консультант управления экологии получил четыре года условно за взятку
Происшествия
Скелет обнаружили в запертом на замок сарае: подробности жуткой истории в Грязях
Происшествия
Ветеран Великой Отечественной войны сегодня празднует 100-летие
Общество
В Липецке установили рекорд России по подъему гигантской гири
Спорт
В Липецке на ночь будут закрыты два оживленных железнодорожных переезда
Общество
В Липецкой области небольшие дожди и до +18
Происшествия
На 16 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Происшествия
601
сегодня, 17:00
3

В Липецкой области небольшие дожди и до +18

Среднесуточная температура воздуха все еще ниже нормы.

В ближайшие двое суток Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов атлантического циклона, центр которого расположился над севером Центрального федерального округа — местами пройдут дожди различной интенсивности. 8 мая осадки прекратятся. 

Среднесуточные температуры воздуха составят 9-11 градусов тепла, что на 2-4 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 мая в Липецкой области будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +3 до +8 градусов, днем — от +13 до +18 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие дожди, днем без существенных осадков. Ночью на улице — от +4 до +6 градусов, днем — от +15 до +17.

День 6 мая стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1999 году — 4 градуса мороза. 

авария
ДТП
3
0
0
6
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Платон
49 минут назад
Сегодня ночью была зарница, сверкало, а до дождя дело так и не дошло.
Ответить
баба Маша
сегодня, 19:08
какие дожди ? Одни капли
Ответить
Липчанин
сегодня, 18:49
8 мая дожди прекратятся. Развеем тучи на 9 мая.
Ответить
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить