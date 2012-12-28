В Липецкой области небольшие дожди и до +18

Среднесуточная температура воздуха все еще ниже нормы.

В ближайшие двое суток Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов атлантического циклона, центр которого расположился над севером Центрального федерального округа — местами пройдут дожди различной интенсивности. 8 мая осадки прекратятся.Среднесуточные температуры воздуха составят 9-11 градусов тепла, что на 2-4 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 мая в Липецкой области будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +3 до +8 градусов, днем — от +13 до +18 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие дожди, днем без существенных осадков. Ночью на улице — от +4 до +6 градусов, днем — от +15 до +17.День 6 мая стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1999 году — 4 градуса мороза.