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сегодня, 16:40
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Скелет обнаружили в запертом на замок сарае: подробности жуткой истории в Грязях

По предварительному мнению экспертов, примерная дата смерти мужчины — март этого года.

Грязинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Липецкой области начал доследственную проверку по факту обнаружения скелетированного трупа мужчины. Страшная находка была сделана 4 мая в Грязях на улице 30 лет Победы при проведении строительных работ. Внешних признаков насильственной смерти на трупе не было.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, скелетированный труп обнаружили сотрудники подрядной организации, которые устанавливают забор вдоль дороги в соответствии с пожеланиями местных жителей. Строители зашли на участок, где старый дом был уже снесён, но осталась надворная постройка. Сарай был закрыт снаружи на замок, но стекло в нём выбито. А в сарае обнаружили скелет.

Как мужчина в него попал — теперь выясняют следователи. Возможно, он залез в надворную постройку через разбитое окно и умер внутри. По предварительному мнению экспертов, примерная дата смерти мужчины — март этого года.

Личность погибшего, причины и обстоятельства его смерти устанавливаются. Опрашиваются жильцы соседних домов, назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Алкан лтз
6 минут назад
Залез воровать карма сразу
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Дотошный
47 минут назад
Это какая вонь должна быть в округе, это ещё раз доказывает, каждый сейчас живёт по принципу моя хата скараю!!!
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Нонка
сегодня, 18:19
Жизнь она странная штука Смерть не имеет места ,она имеет время....
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Вовчик.
сегодня, 17:57
Какая разница мумия, скилет.
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Грязинский
сегодня, 17:49
Проезжал вчера , стояли на остановке скорая и дежурка полиция, думал что случилось.. А оказывается вон что...
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Гость
сегодня, 17:05
Вчера мумия, а сегодня скелет. Так где- же правда?
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Эх
сегодня, 16:48
Жесть. А какие теперь следы, если только скелет остался?
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Как это
сегодня, 17:21
За 2 месяца и скелет?
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Рыбак
сегодня, 18:06
За 2 месяца и скелет? Жара была опарыши сделали свою работу
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Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
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