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Происшествия
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сегодня, 16:40
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Скелет обнаружили в запертом на замок сарае: подробности жуткой истории в Грязях
По предварительному мнению экспертов, примерная дата смерти мужчины — март этого года.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, скелетированный труп обнаружили сотрудники подрядной организации, которые устанавливают забор вдоль дороги в соответствии с пожеланиями местных жителей. Строители зашли на участок, где старый дом был уже снесён, но осталась надворная постройка. Сарай был закрыт снаружи на замок, но стекло в нём выбито. А в сарае обнаружили скелет.
Как мужчина в него попал — теперь выясняют следователи. Возможно, он залез в надворную постройку через разбитое окно и умер внутри. По предварительному мнению экспертов, примерная дата смерти мужчины — март этого года.
Личность погибшего, причины и обстоятельства его смерти устанавливаются. Опрашиваются жильцы соседних домов, назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.
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