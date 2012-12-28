Прокуратура разбирается в обстоятельствах ДТП унесшего жизни 21-летнего мотоциклиста и его 20-летнего пассажира
Общество
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29 минут назад
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Миллион цветов для липчан
В Липецке заканчивается работа над главными городскими клумбами.
На Плехановском спуске почти готова композиция к 80-летию Победы. Цветы для нее посадили в теплицы еще в феврале.
На площади Героев высаживают клумбу в виде ордена Великой Отечественной войны.
Всего в этом году в Липецке высадят миллион однолетних цветов: бегоний, тагетис, герань, агератум, цинерарии, львиный зев, петунии. Это примерно столько же, сколько в прошлом году.
Вот-вот отцветут 85 000 тюльпанов. На площади Героев к 9 Мая скорее всего их заменят на герань.
На склоне у драмтеатра высажены декоративные яблони. Они красиво цветут, но плоды, по заверениям сотрудников «Зеленхоза», у них маленькие и не вкусные.
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