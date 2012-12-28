Прокуратура разбирается в обстоятельствах ДТП унесшего жизни 21-летнего мотоциклиста и его 20-летнего пассажира
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Происшествия
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сегодня, 12:44
На стройке в Грязях нашли мумию
Личность мужчины устанавливается.
— Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства и причины смерти мужчины и устанавливают личность умершего, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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