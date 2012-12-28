На стройке в Грязях нашли мумию

Личность мужчины устанавливается.

4 мая в Грязях на улице 30 лет Победы при проведении строительных работ обнаружили мумифицированный труп мужчины.— Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства и причины смерти мужчины и устанавливают личность умершего, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.