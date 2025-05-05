В Липецке на ночь будут закрыты два оживленных железнодорожных переезда

Вечером 5 мая в Липецке перекрываются два железнодорожных переезда: на улицах Станционной и Гайдара.Первый будет закрыт с семи вечера 5 мая до семи утра 6 мая, второй — с девяти вечера 5 мая до полудня 6 мая.«Объездные пути предусмотрены по следующим маршрутам:– Ж/Д переезд по ул. Станционная: объезд через ул. Гагарина – Лебедянское шоссе – ул. Опытная;– Ж/Д переезд по ул. Гайдара: объезд по улицам Студеновская – Ковалева – Свердлова», — сообщает мэрия.