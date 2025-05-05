Прокуратура разбирается в обстоятельствах ДТП унесшего жизни 21-летнего мотоциклиста и его 20-летнего пассажира
Общество
154
13 минут назад
В Липецке на ночь будут закрыты два оживленных железнодорожных переезда
Первый будет закрыт с семи вечера 5 мая до семи утра 6 мая, второй — с девяти вечера 5 мая до полудня 6 мая.
«Объездные пути предусмотрены по следующим маршрутам:
– Ж/Д переезд по ул. Станционная: объезд через ул. Гагарина – Лебедянское шоссе – ул. Опытная;
– Ж/Д переезд по ул. Гайдара: объезд по улицам Студеновская – Ковалева – Свердлова», — сообщает мэрия.
1
0
0
1
0
Комментарии