Женщина пострадала в столкновении легковушки с «КамАЗом»

За сутки на дорогах области произошли два ДТП. Обе аварии — с пострадавшими.



29 апреля в Задонском районе на трассе «Дон» столкнулись «ВАЗ-2115» под управлением 31-летнего водителя и «КамАЗ» с 54-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадала 61-летняя пассажирка «ВАЗа» — с травмами ее госпитализировали.В селе Девица Усманского района на улице Октябрьской произошло столкновение автомобилей «Черри» под управлением 79-летнего водителя и «Джили» с 55-летней женщиной за рулем. Травмы получила 67-летняя пассажирка «Черри», после оказания помощи она была отпущена.