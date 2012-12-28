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52 минуты назад

Женщина пострадала в столкновении легковушки с «КамАЗом»

За сутки на дорогах области произошли два ДТП. Обе аварии — с пострадавшими.

29 апреля в Задонском районе на трассе «Дон» столкнулись «ВАЗ-2115» под управлением 31-летнего водителя и «КамАЗ» с 54-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадала 61-летняя пассажирка «ВАЗа» — с травмами ее госпитализировали.

В селе Девица Усманского района на улице Октябрьской произошло столкновение автомобилей «Черри» под управлением 79-летнего водителя и «Джили» с 55-летней женщиной за рулем. Травмы получила 67-летняя пассажирка «Черри», после оказания помощи она была отпущена.

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