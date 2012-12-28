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Происшествия
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52 минуты назад
Женщина пострадала в столкновении легковушки с «КамАЗом»
За сутки на дорогах области произошли два ДТП. Обе аварии — с пострадавшими.
В селе Девица Усманского района на улице Октябрьской произошло столкновение автомобилей «Черри» под управлением 79-летнего водителя и «Джили» с 55-летней женщиной за рулем. Травмы получила 67-летняя пассажирка «Черри», после оказания помощи она была отпущена.
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