Сегодня в Липецке: убийство в кукольном театре, липчане выбирают маршруты на майские праздники – Египет, ОАЭ, огород
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Общество
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53 минуты назад
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Липецкая вечЁрка: спецоперация ФСБ, возможная угроза зданиям в центре и роды в ванной
Сегодня, 25 апреля, ФСБ сообщила о предотвращении поджога исполкома одной из политических партий, эксперт опасается, как бы у здания Арбитражного суда не начались проблемы из-за стройки ЖК «Турист-2», и в перинатальном центре наблюдают за мамой с ребенком, родившимся в ванной комнате.
По данным службы, исполком собирался поджечь житель области. У него дома нашли три стеклянные 4,5-литровые бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью, а также инструкции по изготовлению СЗУ.
Экс-начальник областного управления архитектуры и строительства Николай Дашков опасается, что строительство ЖК «Турист-2» может создать проблемы соседним зданиям.
— Я думаю, что Арбитражный суд начнет трещать! — говорит Николай Дашков.
Он считает ошибочным решение провести водопонижение при строительстве ЖК. Этот процесс может привести к тому, что соседние дома пойдут трещинами.
GOROD48 направил это мнение застройщику — компании «Брусника». В компании сообщили, что наблюдают за соседними зданиями, состояние которых у них не вызывает опасений.
Напомним, в Арбитражном суде сейчас идет процесс по иску прокуратуры Липецкой области о признании недействительным разрешения на строительство ЖК «Турист-2».
«Надо же. И жители города, и архитекторы были против этого строительства, а администрации города поддержала не своих жителей и архитекторов, а застройщика. Видимо, он для них более значим», — удивляется Гостья.
«Хотелось бы верить, что в этом деле нет коррупционной составляющей», — написал С трудом.
Фельдшер скорой приняла роды в ванной. Но не в воде, а в ванной комнате, где на полу у многодетной матери начались стремительные роды. На свет появился ее пятый ребенок. Чуть позже их отвезли в перинатальный центр. У мамы и малыша все хорошо.
«С днём скорой помощи 28 апреля поздравляю всех сотрудников скорой помощи Липецкой области», — поздравила Умеют.
Завтра в Липецке похолодает и пойдут дожди. По прогнозам синоптиков, температура составит от +9 до +11 градусов.
Спасатели предупредили о заморозках 27 и 28 апреля. Ночью и утром в эти дни на территории Липецкой области температура воздуха будет опускаться до 3-4-х градусов мороза.
И обратите внимание, в ночь 26 на 27 апреля перекроют движение по улице Космонавтов в районе ТЦ «Ноябрьский». Ресурсоснабжающая организация запланировала на проезжей части восстановительные работы.
А в воскресенье, 27 апреля, перекроют центр Липецка из-за легкоатлетической эстафеты студентов ЛГТУ.
Маршрут эстафеты проложен по центральным улицам города: Зегеля, Гагарина, Ленина, Интернациональной, Плеханова, Сапёрной, а также по площадям Плеханова, Ленина-Соборной и Героев.
В праздники Красная горка (27 апреля) и Радоница (29 апреля) городской департамент транспорта организует дополнительные рейсы к городским кладбищам. Расписание можно посмотреть на сайте дептранса.
С 28 апреля начнет курсировать в тестовом режиме новая электричка «Липецк — станция «Патриаршая» — Липецк». Она будет ездить по понедельникам и четвергам. Из Липецка в 09:12 и 11:41. От станции «Патриаршая» — 10:03 и 12:32.
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