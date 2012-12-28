Липецкая вечЁрка: спецоперация ФСБ, возможная угроза зданиям в центре и роды в ванной

Сегодня, 25 апреля, ФСБ сообщила о предотвращении поджога исполкома одной из политических партий, эксперт опасается, как бы у здания Арбитражного суда не начались проблемы из-за стройки ЖК «Турист-2», и в перинатальном центре наблюдают за мамой с ребенком, родившимся в ванной комнате.