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1137
сегодня, 09:04
11

Фельдшер «скорой» приняла роды в ванной

Роды были стремительными, и доставить женщину в больницу бригада «скорой» уже не успевала.

Накануне вечером фельдшер скорой помощи приняла роды у 40-летней жительницы Сселок на полу в ванной комнате. Родилась здоровая девочка.

«Роды были стремительными: у матери это пятый ребенок.

К моменту приезда бригады скорой помощи у женщины уже начался потужной период. Роды проходили на полу в ванной. Малышка появилась на свет быстро, сразу закричала.

Новорожденную и маму доставили в областной перинатальный центр. У них все хорошо», — сообщила областной министр здравоохранения Анна Маркова.

23 апреля стало известно о награждении благодарственным письмом Минздрава России фельдшера чаплыгинской подстанции скорой помощи Анны Степановой. В ночь с 9 на 10 марта она приняла на дому преждевременные стремительные роды у 22-летней женщины.
Роды
здравоохранение
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Комментарии (11)

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Сначала новые
69
15 минут назад
Умничка, Анна!
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Поговорка
16 минут назад
Приспичит, при батюшке родишь.
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Анна
25 минут назад
Моя бабушка родила 3 х детей с бабушкой, как их называли тогда, повитухой.Вообще не прибегая к медицине. Бабушка прожила 84 г и 4 м никогда и ни разу не обращаясь к врачам, без таблеток и уколов, без операций. Всегда была стройной и * . Перед смертью встала и пошла во двор попрощаться с природой. А то мы...
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Липчанин
30 минут назад
А в интернете пишут что профессионалов среди врачей нет.
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ЛТЗ(пос.соц.бедствия)
34 минуты назад
Фото момента родов в студию
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Адвокат Дьявола
40 минут назад
Вертолетчики прилетают только к диабетчикам
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Стремительная карьера
50 минут назад
Что ни день, то новый успех министра!
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Коренная липчанка
сегодня, 09:32
Замечательная фельдшер!!!
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Петр
сегодня, 09:31
Колыбелей должно быть больше, чем гробов.
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-
сегодня, 09:17
А медицина в стране закончилась? Где вертолёты
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