Фельдшер «скорой» приняла роды в ванной

Роды были стремительными, и доставить женщину в больницу бригада «скорой» уже не успевала.

Накануне вечером фельдшер скорой помощи приняла роды у 40-летней жительницы Сселок на полу в ванной комнате. Родилась здоровая девочка.«Роды были стремительными: у матери это пятый ребенок.К моменту приезда бригады скорой помощи у женщины уже начался потужной период. Роды проходили на полу в ванной. Малышка появилась на свет быстро, сразу закричала.Новорожденную и маму доставили в областной перинатальный центр. У них все хорошо», — сообщила областной министр здравоохранения Анна Маркова.23 апреля стало известно о награждении благодарственным письмом Минздрава России фельдшера чаплыгинской подстанции скорой помощи Анны Степановой. В ночь с 9 на 10 марта она приняла на дому преждевременные стремительные роды у 22-летней женщины.