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Общество
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сегодня, 09:04
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Фельдшер «скорой» приняла роды в ванной
Роды были стремительными, и доставить женщину в больницу бригада «скорой» уже не успевала.
«Роды были стремительными: у матери это пятый ребенок.
К моменту приезда бригады скорой помощи у женщины уже начался потужной период. Роды проходили на полу в ванной. Малышка появилась на свет быстро, сразу закричала.
Новорожденную и маму доставили в областной перинатальный центр. У них все хорошо», — сообщила областной министр здравоохранения Анна Маркова.
23 апреля стало известно о награждении благодарственным письмом Минздрава России фельдшера чаплыгинской подстанции скорой помощи Анны Степановой. В ночь с 9 на 10 марта она приняла на дому преждевременные стремительные роды у 22-летней женщины.
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