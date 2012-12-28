В Липецкой области «летняя жара» сменится обвалом холода и ночными заморозками

Холодный воздух с северных морей проникнет в нашу область вместе с атмосферными фронтами циклона.

В ближайшие двое суток Липецкая область попадет под влияние холодных атмосферных фронтов циклона с центром над Западной Сибирью — пройдут небольшие и умеренные дожди. Температура воздуха заметно понизится, что связано с проникновением холодного воздуха с северных морей в тыловой части этого циклона. 28 апреля усилится влияние антициклона с Атлантики, осадки прекратятся.Среднесуточные температуры воздуха составят: 26 апреля — 8-9 градусов тепла, что на 2 градуса ниже нормы, 27 и 28 апреля — 4-5 градусов тепла, что на 6 градусов ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 апреля в Липецкой области будет облачно, ночью местами небольшие дожди, днем дожди. Ветер северный, 8-13 м/сек, днем местами порывы до 16 м/сек. Температура воздуха ночью — от +4 до +9 градусов, днем — от +7 до +12 градусов.В Липецке облачно, ночью без существенных осадков, днем дожди. Температура ночью будет от +6 до +18 градусов, днем — от +9 до +11 градусов.День 26 апреля стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +26. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2003 году — 6 градусов мороза.