Происшествия
285
сегодня, 15:07
Огромный арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной войны обнаружен неподалеку от высоты «Огурец»
Более сотни гранат РПГ и РДГ уничтожены сегодня на спецполигоне.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, к месту обнаружения боеприпасов выехали полицейские, которые организовали оцепление и выставили круглосуточную охрану, чтобы никто из посторонних не приближался к арсеналу.
Эвакуация людей не потребовалась, поскольку ближайшие жилые дома находились в четырёх километрах, а дорога общего пользования – в восьми.
Сегодня в 14:05 пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда областного управления ГПСС изъяла боеприпасы и вывезла их на спецполигон в Тербунском округе, где они и были уничтожены.
0
0
0
3
2
Комментарии