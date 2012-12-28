Огромный арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной войны обнаружен неподалеку от высоты «Огурец»

Более сотни гранат РПГ и РДГ уничтожены сегодня на спецполигоне.

Утром 29 апреля в дежурную службу МЧС поступил сигнал об обнаруженом у высоты «Огурец» возле села Ломигоры Воловского округа, где во время Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои, целого арсенала гранат разных типов: 86 штук РГД-3 и 27 штук РПГ-40.Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, к месту обнаружения боеприпасов выехали полицейские, которые организовали оцепление и выставили круглосуточную охрану, чтобы никто из посторонних не приближался к арсеналу.Эвакуация людей не потребовалась, поскольку ближайшие жилые дома находились в четырёх километрах, а дорога общего пользования – в восьми.Сегодня в 14:05 пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда областного управления ГПСС изъяла боеприпасы и вывезла их на спецполигон в Тербунском округе, где они и были уничтожены.