Кражу забытого на прилавке с овощами кошелька записала камера

65-летняя пенсионерка присвоила 8 500 рублей и стала фигуранткой уголовного дела.

В Ельце 65-летняя пенсионерка подобрала забытый 40-летней продавщицей супермаркета на прилавке с овощами кошелек с 8 500 рублей и стала фигуранткой уголовного дела о краже (по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ).«Продавщица забыла свой кошелек на прилавке в магазине, где работает. Подозреваемая, найдя чужой кошелек, решила забрать его себе. Внутри она обнаружила деньги, часть которых потратила на личные нужды. Кошелек и оставшиеся 2000 рублей изъяты», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.