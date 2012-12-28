Происшествия
сегодня, 07:30
Кражу забытого на прилавке с овощами кошелька записала камера
65-летняя пенсионерка присвоила 8 500 рублей и стала фигуранткой уголовного дела.
«Продавщица забыла свой кошелек на прилавке в магазине, где работает. Подозреваемая, найдя чужой кошелек, решила забрать его себе. Внутри она обнаружила деньги, часть которых потратила на личные нужды. Кошелек и оставшиеся 2000 рублей изъяты», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
