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Общество
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19 минут назад
«Я думаю, что Арбитражный суд начнет трещать»
Экс-начальник областного управления архитектуры и строительства Николай Дашков опасается, что строительство ЖК «Турист-2» может создать проблемы соседним зданиям.
Экс-начальник областного управления архитектуры и строительства и бывший генеральный директор ОАО «Спецфундаментстрой», специалист по строительству фундаментов, Николай Дашков считает что строители занимаются водопонижением, и называет такие действия большой ошибкой.
«Глубинное водопонижение, так же и открытый водоотлив запрещено выполнять вблизи существующих зданий в городе. И тем более в существующих грунтовых условиях, основу которых составляют иловатые пески и слабые иловатые глины, причём водонасыщенные. Это место некогда было руслом и поймой реки Воронеж. При таком способе водопонижения происходит вынос иловатых частиц грунта вместе с водой из-под оснований рядом расположенных зданий. При этом ближайшие части фундаментов существующих зданий начинают в результате такого водопонижения терять частицы ила и песка вместе с откачиваемой водой. Нарушается структура грунтового основания под постоянно действующей статической нагрузкой, причём резко и в негативную сторону. Ближайшие к стройке фундаменты начнут садиться, а здание начнёт трещать.
Поэтому единственный вариант — делать «стену в грунте». При этом не нужно водопонижения, а стену можно использовать в качестве несущей или ограждающей конструкции. И этот вариант даст возможность увеличить количество парковочных мест в два раза.
Я думаю, что Арбитражный начнёт трещать. Нужно, пока не поздно, решать эту проблему», — считает Николай Дашков.
GOROD48 направил это мнение застройщику — ЖК «Брусника». В компании пообещали связаться с экспертом и обсудить его предложение.
При этом сообщили, что «Брусника» приступила к сооружению подземной парковки квартала «Турист 2». Из-за геологических особенностей участка и высокого уровня грунтовых вод компании потребовалось разработать проект строительного водопонижения на время сооружения подземной части здания. По периметру котлована выполнены пьезометрические скважины и 15 водопонизительных скважин для контроля уровня грунтовых вод. Водопонижение выполнено по проекту, вышло на проектную отметку уровня грунтовых вод и работает в штатном режиме. После завершения строительно-монтажных работ на отметке ниже нуля все конструкции здания будут защищены гидроизоляцией. С возвращением уровня грунтовых вод к естественной отметке инженеры отключат и демонтируют систему водопонижения. Кроме того, проектной документацией предусмотрен геотехнический мониторинг окружающей застройки. Не реже одного раза в месяц специализированная организация проводит геодезическую съемку соседних объектов, в том числе зданий Арбитражного суда, школы МВД и бывшей грязелечебницы. Перед началом работ на них были закреплены геодезические марки, по которым специалисты контролируют состояние застройки. Каждый месяц они предоставляют технический отчёт: отклонений по контрольным параметрам геотехнического мониторинга не выявлено.
Напомним, в Арбитражном суде, за состояние здания которого опасается Николай Дашков, продолжается судебный процесс по иску прокуратуры Липецкой области о признании недействительным разрешения на строительство ЖК «Турист-2» Процесс начался еще в середине февраля, но до сих пор не может продвинуться дальше предварительного заседания, которое все время переносится. За это время застройщик уже сообщал об изменениях проекта. В частности ЖК может стать ниже.
Липецкие архитекторы недоумевают, если в проект вносят изменения, почему действует разрешение на строительство, выданное на первоначальный вариант.
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