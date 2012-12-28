У пострадавшей при падении светофора женщины — переломы ноги и ребер, состояние её мужа тяжелее
Сегодня в Липецке: фестиваль правильного кино, готовы ли липчане к 6-дневной рабочей неделе
Липецкая вечЁрка: светофор упал на прохожих, город остался без аудита, и четыре скульптуры в Нижнем парке
Общество
308
56 минут назад
Сегодня, 28 апреля, светофор упал на прохожих, бессменный председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова ушла в отставку, и горсовет согласовал установку нового памятника.
Супругов госпитализировали. У 74-летней липчанки диагностировали переломы ноги и ребер. Её 76-летнему мужу досталось сильнее: врачи выбирали между операционным столом и реанимаций.
И.о. мэра Светлана Бедрова уже сообщила о назначении внутренней проверки, после которой, при выявлении нарушений, виновных привлекут к ответственности.
«Это конечно сегодня был ужас! От увиденного мурашки, мужчины, проезжавшие мимо, остановились все, и начали помогать. Надеюсь, пострадавший мужчина выживет. Администрация должна взять все лечение этих людей на себя», — поделился впечатлениями Гость.
«Вот так может убить насмерть?» — испугался другой Гость.
«Какую компенсацию выплатила администрация пострадавшим?», — поинтересовался Домашний козлик.
«Кто придумал конструкции виде мачты светофорной? Их раскачивает так, что гляди, они упадут, и ещё на них навешали знаков, тем самым создали парусность. Никто их не контролирует», — возмутился Водитель.
«Там раньше стояла металлическая конструкция, и никаких проблем за многие годы, когда поменяли на пластик, сразу было понятно, что это тяп-ляп. Пострадали люди! И виноваты не те, кто устанавливал, а те, кто заказал и утвердил эту бутафорию! Нам нужно качество, а не пиар. На кону жизнь и не одна», — добавил Юрий Деточкин.
Сильный ветер повалил дерево на улице Жуковского, 17. По словам очевидца, ствол упал перед прохожим. Повезло!
«На улице Филипченко, 13 вчера упало дерево. Перекрыло дорогу, задело провода, оторвало зеркало на авто», — пожаловался Ещё.
Председатель Счётной палаты Липецка Марина Зиборова ушла в отставку по собственному желанию. Сегодня ее заявление о досрочном прекращении полномочий одобрили депутаты Липецкого горсовета.
61-летняя Марина Зиборова была первым и последним председателем Счетной палаты Липецка. Полномочия городского ведомства переданы областной палате.
Марина Зиборова выступила против такого решения, но к ней не прислушались. В округах области аудитом занимаются один-два человека, в Счетной палате Липецка работают 13 человек. В прошлом году они выявили 141 случай нарушений в расходах городского бюджета на 1,1 миллиарда рублей.
Зиборова давно получила право на пенсию, а почти всему ее коллективу, как стало известно GOROD48, предложено перейти в областную структуру.
«Прекрасный человек и грамотный работник. Зря эти функции передали области. Время снова вернет Счетную палату, вот посмотрите», — уверен Сергей Нефедов.
«Марина Петровна — уникальный аудитор, настоящий финансист. Нынче таких не делают. Спасибо Вам за все, умнейшая и порядочнейшая женщина! Не у всех мужиков есть такое понятие о чести и достоинстве», — написал Бывший коллега.
И еще о кадрах. У мэра Липецка (которого до сих пор нет) теперь будет пять заместителей. Сегодня депутаты горсовета одобрили введение должности еще одного вице-мэра — по взаимодействию с участниками и ветеранами СВО, а также их семьями.
По данным GOROD48 новому вице-мэру положат денежное довольствие в размере чуть более 2 миллионов рублей в год.
Читатели GOROD48 нововведение не оценили.
«Нормально так — ещё один чиновник на наши бюджетные деньги. А без него что, не справлялись?», — возмутился Гость.
«А где вице-мэр по фонтанам? У нас их больше, а судя по сетям, их будет еще больше», — написала Щеглова.
«Текущая экономическая ситуация характеризуется повсеместными сокращениями штата и отсутствием индексации заработной платы. В данном контексте расширение кадрового состава за счёт бюджетных средств вызывает вопросы относительно целесообразности и эффективности использования государственных ресурсов», — добавил 123.
«В таком случае просим ежемесячный публичный отчет этого заместителя о проделанной работе по делам СВО», — попросил Народ.
«Еще в дополнение Петр Аркадьевич Столыпин — министр внутренних дел России сказал, что когда не могут руководить, придумывают реформы и должности», — напомнил Старожил города.
Депутаты горсовета сегодня еще и согласовали установку в Нижнем парке памятника, посвященного зарождению в Липецке металлургии. Его делают на деньги меценатов.
Памятник состоит из двух плит с барельефами путевого дворца Петра I и липского железоделательного завода, а также двух парных композиций. Одна из них — фигуры петровского времени: рудознатец и кузнец-литейщик, другая — современные сталевар и строитель-каменщик. Высота композиции около 2,5 метра, ширина — 4 метра.
Завтра в Липецке снова ожидается дождь с мокрым снегом. Температура, по прогнозам синоптиков, составит от +7 до +9 градусов.
Кстати, в этом году мэрия урезала средства на содержание пляжей на 280 тысяч рублей. Приходится экономить.
0
0
0
0
0
Комментарии (1)