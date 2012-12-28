Чаплыгинец напал на соседа, а потом обложил матом участкового: отрабатывать дебош придётся 240 часов

Пьяная выходка обернулась судимостью.

34-летний житель Чаплыгинского округа получил 240 часов обязательных работ за оскорбление участкового (по статье 319 УК РФ).В октябре прошлого года пьяный мужчина поссорился с соседом и пытался избить его. Сосед вызвал полицию. На место происшествия прибыл участковый, но досталось и ему: дебошир публично оскорбил полицейского нецензурными словами.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, вину мужчина признал и приговор выносили без проведения судебного разбирательства. Уголовное дело расследовал Следком.