Сегодня в Липецке: битбокс, оскароносное кино, юбилей заповедника и сколько денег липчане тратят на репетиторов

Все самое главное про наступивший четверг.

Назло рекордам





В Липецке опять будет жарко - от +23 до +25 градусов и без существенных осадков. Правда, третьего подряд температурного рекорда не выйдет. Самым тёплым 24 апреля было в 1950 году, когда воздух прогрелся до 28 градусов.























- пер. Чистый, 19.









Заторы в городе начинаются с раннего утра, и без подсказки не угадаешь – где и в каком месте можно угодить в ловушку на дороге. Выручат только «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, которые оперативно реагируют на дорожную обстановку на улицах.





В концертном зале «Унион» (ул. К. Маркса, 2) утверждают, что такого вы ещё не видели. В 19:00 здесь начнётся концерт государственного оркестра руссских народных инструментов, которым на этот раз будет дирижировать гость из Ульяновска Артём Белов, солистами выступят чемпион России по битбоксу москвич Иван Траоре, а также липчанки Наталья Плюснина и Анастасия Пименова (12+).













Анастасия Пименова

Неплохой концерт пройдёт и в театре танца «Казаки России» (пл. Петра Великого, 6). В 19:00 здесь выступят артисты Липецкого Дома музыки под аккомпанемент музыкантов Липецкого симфонического оркестра с программой «Золото Сан-Ремо»(6+).













Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает в 19:33 на музыкально-поэтический вечер «ПроСвет» (16+).









Галерея современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) приглашает в 20:00 на просмотр фильма «Трагедия Макбета». США, 2021. Фэнтези, драма. Режиссёр Джоэл Коэн (18+).







Отличившись на поле боя во славу Шотландии, лорды Макбет и Банко встречают трёх ведьм, которые предсказывают, что первый станет таном кавдорским и даже королём, а второй — предком династии королей. Вскоре Макбет получает в своё распоряжение Кавдор и начинает задумываться о престоле. Следуя наущениям честолюбивой жены, он решает убить остановившегося в его замке короля Дункана. Три премии Оскара в 2022 году, в том числе за лучшую мужскую роль. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,1.











Кадр из фильма





Липецкий краеведческий музей (ул. Ленина, 25) приглашает в 12:00 на лекцию «Галичья гора», посвященная предстоящему 100-летию заповедника (12+).









Спустя час – в 13:00 в краеведческом музее состоится лекция и профессора ЛГТУ Ларисы Черешневой из цикла «Восток и Россия: соприкосновение цивилизаций в исторической ретроспективе и современности» (16+).









53% липчан в опросе SuperJob заявили, что уважают своего непосредственного руководителя.









Ученикам 7—8 классов чаще всего нанимают репетиторов по алгебре, геометрии, английскому языку, русскому языку, физике и информатике, при этом средние еженедельные расходы на все дополнительные занятия составляют около 3300 рублей.







Для учащихся 9, 10 и 11 классов приоритетными предметами являются обязательные экзаменационные дисциплины — алгебра, геометрия и русский язык, а среди предметов по выбору в топ-5 оказались — английский язык, физика, химия и обществознание. Родители девятиклассников в среднем тратят 4000 рублей в неделю на репетиторов, а для старшеклассников (10—11 классы) эта сумма составляет 5500 рублей.









Кинопремьеры





По четвергам на экраны кинотеатров входят новые фильмы. Знакомим вас с наиболее интересными премьерами.





«Денискины рассказы». Россия, 2025. Семейная комедия. Режиссёр Артём Драгунский (6+).





Экранизация детских рассказов Виктора Драгунского. Лето — это маленькая жизнь, а для Дениса Кораблева еще и полная удивительных приключений. Его семья во главе с бабушкой отправляется на дачу, провести три месяца каникул на свежем воздухе. Дениске предстоит завести новых друзей, впервые влюбиться и отправиться в захватывающее путешествие во имя этой самой любви!





В ролях: Александр Пашутин, Янина Студилина, Константин Крюков.









«Почтальон». Россия, 2025. Драма. Рижиссёр Александр Петров (16+).





Маленький город в тылу, цветущий май. Самые интересные и красивые женщины города не знают, что скромный почтальон защищает их от плохих новостей. Вот только долго так продолжаться не может — в военное время за почтой следит военное ведомство.





В ролях: Александр Петров, Инга Оболдина, Юрий Беляев, Фёдор Лавров.









«Каруза». Россия, 2025. Драма. Режиссёр Иван Харатьян (6+).





На основе реальных событий - история о собаке, спасшей 16 жителей блокадного Ленинграда. 1939 год. В жизни маленького Мити однажды появляется верный друг – собака по имени Каруза. Но счастье рушится, когда начинается война. Ленинград в блокаде, люди умирают от голода. Тогда Каруза, теперь уже взрослая, сильная и умная собака, совершает невозможное – добывает для жителей еду. Воодушевленный ее смелостью, Митя решает помочь: вместе они смогут найти больше. Но однажды во время опасной вылазки их обнаруживают немцы…





В ролях: Александр Балуев, Иван Колесников, Мария Абрамова.









Дорогие липчане! В разгар рабочей недели важные новости идут одна за другой. Жителям нашего региона удобнее всего читать свежую информацию на GOROD48. Прочёсывать весь Интернет в поисках нужной информации давно не нужно: все самое главное, интересное и полезное собрано на нашем сайте, который неспроста называют электронным именем Липецка. Мы работаем 24/7 и ждём вас на наших страницах снова и снова.

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:- ул. 4-ой. Пятилетки, 5, 6, 7, 58, 10;- ул. 30 лет Октября, 2;- ул. Амурская, 2, 4;- ул. Гагарина, 6, 8, 9, 10, 13, 15;- ул. Гайдара, 2, 2а, 3, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;- ул. Горняцкая, 1, 2, 3, 4, 6;- ул. Депутатская, 80, 83, 85, 90, 92, 92а, 94а;- ул. Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б;- ул. Интернациональная, 50, 52, 53а, 54, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71;- ул. Кротевича, 1, 3, 5, 9а;- ул. Нахимова, 5, 6, 8, 10;- ул. Орловская, 31;- ул. Папина, 6, 8, 9, 17, 17б;- ул. Плеханова, 72, 78, 80, 82, 84;- ул. Тельмана, 88;- ул. Шкатова, 1, 3, 4, 7, 23, 25, 26;- ул. Ю. Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15;- пр-т Победы, 22.Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах 4-й Пятилетки, Адмирала Нахимова, Вавилова, Володарского, Гранитной, Гранитной 2-й, Даргомыжского, Депутатской, Железнодорожной, Короленко, Кротевича, Новокарьерной, Орловской, Урицкого, Чкалова, Шевченко, Щорса, в переулках Адмирала Ушакова, Антипова, Верещагина, Вишнёвом, Луначарского, Фруктовом, Янкина, проезде Шишкина.С 9:00 до 17:00 выключат электроэнергию в домах:- ул. Автодорожная, 16;- ул. Алфавитная, 2, 22, 23, 25/1, 25/2;- ул. Ангарская, д. 1, 4, 23, 24, 3, 30, 32, 51;- ул. Баумана, 262, 295а, 299а, 299б, 299г, 299е, 299ж;- ул. Ворошилова, 31, 35, 37, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60;- ул. Ковалёва, 111, 111/3, 111б;- ул. Подовражная;ул. Шахматная, 1, 3;- ул. Юношеская;- пер. Бытовой, 1, 7, 8, 17, 18, 21, 24;- пер. Дружный, 9, 11, 23, 29, 31;- пер. Клеверный;- пер. Ландшафтный, 10, 20, 23а;- пер. Малый, 6, 7, 12, 13, 17, 25, 26;- пер. Рудный, 17;- пер. Технологический, 2а, 3, 8а, 13;Повернут рубильник и в садоводческих товариществах «Горняк», «Горняк-1», 1430, 1498, 1551, 1602, 1822; «Металлург-2», 302; «Сокол-1», 446.Битбокс — особенный и невероятно популярный сегодня жанр на грани музыки и спорта. Прозвучат произведения от классики А. Вивальди до хитов Майкла Джексона и групп «Rammstein», «AC/DC».Прозвучат хиты Адриано Челентано, Аль Бано и Рамины Пауэр, Джанни Моранди, Рики Повери, Тото Кутуньо и других негаснущих звезд итальянской эстрады.Организаторы утверждают, что вы и не подозревали, как много талантливых, стремящихся, горящих мыслью и словом людей в нашем городе. Некоторые из них порадуют своим песенным и поэтическим творчеством на вечера, для отдельных ребят это будет первое появление на публике.Дензил Вашингтон, Фрэнсис Макдорманд, Алекс Хессел.Заместитель директора кандидат биологических наук В.С. Сарычев и заведующая отделом природы музея А.В. Юнченко не просто расскажут о феномене, а помогут совершить целую виртуальную экскурсию по заповедным местам.Вход свободный.Автор добралась до Индии и расскажет о личном опыте соприкосновения с древней культурой.Вход свободный.28% липчан нейтрально относятся к начальству, а ненавидят руководство всего 5% опрошенных.Дополнительные занятия детей с репетиторами оплачивают 33% родителей учеников 7—8 классов, 44% родителей девятиклассников и 60% родителей учащихся 10—11 классов.15% родителей старшеклассников тратит более 10 тысяч рублей в неделю на репетиторов,