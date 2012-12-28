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14 минут назад

В Ельце сгорел балкон, а в Липецке — заброшенный дом

Кроме того в Липецке горели мусорные контейнеры, а в области продолжились палы сухой травы. 

Днем 21 апреля в Ельце на улице Коммунаров, 103а горел балкон квартиры. Площадь пожара составила 4,5 квадратных метра. Балкон тушили четыре отделения пожарных. 

В Липецке сегодня ночью горел заброшенный дом на улице Космонавтов, 6г.  В здании выгорели внутренняя отделка комнат, кровля и чердак. Общая площадь пожара составила 90 квадратных метров.

Еще один дом загорелся в Липецке накануне вечером на улице Водопьянова, 31а. Огонь повредил в одноэтажном здании электропроводку и отделку подвесного потолка на площади в 50 квадратных метров.

Трижды вчера горели в Липецке мусорные контейнеры: на улице Парковой, 1, о чем мы уже рассказывали, на улице Льва-Толстого,40 и в селе Подгорном на  улице Октябрьской, 4.

Кроме того, сегодня ночью в поселке Песковатском Грязинского района сгорели две надворные постройки, а в селе Большой Самовец — гараж.

Всего за сутки пожарные зарегистрировали 56 возгораний. 

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