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Происшествия
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14 минут назад
В Ельце сгорел балкон, а в Липецке — заброшенный дом
Кроме того в Липецке горели мусорные контейнеры, а в области продолжились палы сухой травы.
В Липецке сегодня ночью горел заброшенный дом на улице Космонавтов, 6г. В здании выгорели внутренняя отделка комнат, кровля и чердак. Общая площадь пожара составила 90 квадратных метров.
Еще один дом загорелся в Липецке накануне вечером на улице Водопьянова, 31а. Огонь повредил в одноэтажном здании электропроводку и отделку подвесного потолка на площади в 50 квадратных метров.
Трижды вчера горели в Липецке мусорные контейнеры: на улице Парковой, 1, о чем мы уже рассказывали, на улице Льва-Толстого,40 и в селе Подгорном на улице Октябрьской, 4.
Кроме того, сегодня ночью в поселке Песковатском Грязинского района сгорели две надворные постройки, а в селе Большой Самовец — гараж.
Всего за сутки пожарные зарегистрировали 56 возгораний.
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