Суд в Липецке рассматривает дело о краже, угрозах и избиении на почве политических разногласий

Двое знакомых поссорились из-за разного отношения к СВО. Один избил и обокрал второго.



Советский районный суд Липецка рассматривает дело 33-летнего уроженца Челябинской области, который прошлой зимой в липецком микрорайоне «Елецкий» избил и обокрал знакомого, угрожал ему убийством. Дело расследовал отдел полиции №2.По версии следствия, в ночь на 18 декабря 2024 года знакомые вместе выпивали и поссорились во время обсуждения СВО.«В ходе ссоры подсудимый умышленно нанес собеседнику не менее девяти ударов по лицу, а затем заставил его опуститься на колени, требуя принесения извинений матерям украинских граждан.Держа в руке кухонный нож и угрожая мужчине, подсудимый высказал в его адрес, слова угрозы убийством: «Я тебя сейчас на куски порежу!», — сообщает пресс-служба судебной системы области.После этого обвиняемый украл мобильный телефон собутыльника и, воспользовавшись банковским приложением, перевел на свой счет 464 рубля.Судебно-медицинская экспертиза установила, что здоровью избитого был причинен легкий вред. Время следствия обвиняемый провел в СИЗо.