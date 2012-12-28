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43 минуты назад
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Суд в Липецке рассматривает дело о краже, угрозах и избиении на почве политических разногласий

Двое знакомых поссорились из-за разного отношения к СВО. Один избил и обокрал второго.

Советский районный суд Липецка рассматривает дело 33-летнего уроженца Челябинской области, который прошлой зимой в липецком микрорайоне «Елецкий» избил и обокрал знакомого, угрожал ему убийством. Дело расследовал отдел полиции №2. 

По версии следствия, в ночь на 18 декабря 2024 года знакомые вместе выпивали и поссорились во время обсуждения СВО. 

«В ходе ссоры подсудимый умышленно нанес собеседнику не менее девяти ударов по лицу, а затем заставил его опуститься на колени, требуя принесения извинений матерям украинских граждан.

Держа в руке кухонный нож и угрожая мужчине, подсудимый высказал в его адрес, слова угрозы убийством: «Я тебя сейчас на куски порежу!», — сообщает пресс-служба судебной системы области.

После этого обвиняемый украл мобильный телефон собутыльника и, воспользовавшись банковским приложением, перевел на свой счет 464 рубля. 

Судебно-медицинская экспертиза установила, что здоровью избитого был причинен легкий вред. Время следствия обвиняемый провел в СИЗо. 

кража
избиение
СВО
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Комментарии (2)

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*
29 минут назад
Включи телевизор и пей молча. Там есть кому рассказывать.
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ЮВП
33 минуты назад
Нормальные мужики, когда пьют, о женщинах разговаривают. Или о железках.
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