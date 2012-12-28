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сегодня, 17:26
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Восьмиклассница оформила на мать кредит на 137 000 рублей и перевела деньги мошенникам

Девочку держали в страхе несколько дней.

15 апреля в Ельце в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 44-летняя женщина. Как сообщает ОМВД России по городу Ельцу, на мобильный телефон ее 14-летней дочери через мессенджер позвонили от лица сотрудника школы и сообщили о новой системе школьного пропуска. После этого пришло смс-сообщение с кодом, которое нужно было отправить через мессенджер «сотруднику школы» и установить новое приложение по пропускам учащихся.

Девочка долго болела и пропускала занятия, поэтому поверила. Через некоторое время девочке на телефон поступил звонок от «сотрудницы портала «Госуслуг», которая сообщила, что осуществлен несанкционированный вход в личный кабинет, и все данные девочки и её родителей выгружены в интернет и ими могут завладеть третьи лица.

Восьмиклассницу перевели на лжесотрудника «Росфинмониторинга», который убедил держать со всеми звонившими «сотрудниками» связь, чтобы можно было отследить движение денег, если ими завладеют мошенники.

Потом школьнице позвонил «прокурор» по делам несовершеннолетних и сказал, что нужно застраховать деньги. А иначе родители будут обвинены в пособничестве при совершении особо тяжкого преступления.

Несколько дней мошенники запугивали школьницу и она сделала все по их указанию, в том числе ничего не рассказывала родителям, так как у них могут возникнуть серьёзные проблемы.

В конце концов «прокурор» сообщил, что для страхования денег нужно взять кредит от имени мамы и отправить их на другой счет. Девочку перевели на лжесотрудника Центрального банка, которая проинструктировала, как оформить кредит.

Школьница через мобильное приложение телефона мамы оформила кредит на 137 000 рублей и перевела деньги мошенникам.

Зайдя в мобильное приложение банка, мать это обнаружила и написала заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
мошенничество
дети
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Дочки-матери
27 минут назад
От осинки не родятся апельсинки))) Работай маманя на кредит, теперь....
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Бабка Первая
32 минуты назад
Эх, нет у этой девочки, видимо, бабки. А то бы та научила её и маму цифровой гигиене и порядку с картами. Своим нет-нет, да для профилактики бросаю ссылки на подобные происшествия. А они мне в ответ: ну, ба-а, это отбитым надо быть, а я не отбитый!))
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Лиза
48 минут назад
Девочке уже 14 лет и она должна понимать, что она делает!
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Немного лохматый
сегодня, 17:46
Родители работают работу, деньгу зашибают, с детьми вообще не контактируют. Надо накормить, одеть, обуть. Про какое воспитание мы говорим? Дети предоставлены сами себе.
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наталья
сегодня, 17:58
электронные дневники и подтвержденная запись ребенка на госуслугах. до 18 лет нечего делать детям на госуслугах вот к чему приводят новшества в школе
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Да
42 минуты назад
электронные дневники и подтвержденная запись ребенка на госуслугах. до 18 лет нечего делать детям на госуслугах вот к чему приводят новшества в школе Согласна!
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Цепочка
сегодня, 17:43
Еще не хватало в этой цепочке чтобы ей позвонил директор планеты Земля и руководитель парада Планет. И все очень волнуются за сохранность денег гражданина... А ведь эта лапша даже срабатывает как на молодых, так и на взрослых... Жуть
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