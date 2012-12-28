Восьмиклассница оформила на мать кредит на 137 000 рублей и перевела деньги мошенникам

Девочку держали в страхе несколько дней.

15 апреля в Ельце в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 44-летняя женщина. Как сообщает ОМВД России по городу Ельцу, на мобильный телефон ее 14-летней дочери через мессенджер позвонили от лица сотрудника школы и сообщили о новой системе школьного пропуска. После этого пришло смс-сообщение с кодом, которое нужно было отправить через мессенджер «сотруднику школы» и установить новое приложение по пропускам учащихся.Девочка долго болела и пропускала занятия, поэтому поверила. Через некоторое время девочке на телефон поступил звонок от «сотрудницы портала «Госуслуг», которая сообщила, что осуществлен несанкционированный вход в личный кабинет, и все данные девочки и её родителей выгружены в интернет и ими могут завладеть третьи лица.Восьмиклассницу перевели на лжесотрудника «Росфинмониторинга», который убедил держать со всеми звонившими «сотрудниками» связь, чтобы можно было отследить движение денег, если ими завладеют мошенники.Потом школьнице позвонил «прокурор» по делам несовершеннолетних и сказал, что нужно застраховать деньги. А иначе родители будут обвинены в пособничестве при совершении особо тяжкого преступления.Несколько дней мошенники запугивали школьницу и она сделала все по их указанию, в том числе ничего не рассказывала родителям, так как у них могут возникнуть серьёзные проблемы.В конце концов «прокурор» сообщил, что для страхования денег нужно взять кредит от имени мамы и отправить их на другой счет. Девочку перевели на лжесотрудника Центрального банка, которая проинструктировала, как оформить кредит.Школьница через мобильное приложение телефона мамы оформила кредит на 137 000 рублей и перевела деньги мошенникам.Зайдя в мобильное приложение банка, мать это обнаружила и написала заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество».