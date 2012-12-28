На двух десятках улиц отключат холодную воду

11 апреля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — подачу холодной воды временно ограничат жителям 20 улиц, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 2, 2/1, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 6/1, 6/2, 6/2 стр. 1, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 10/1, 10/2, 10/3, 12/1, 12/2, 14/1, 14/2 по улице Циолковского, №№ 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а по улице Московской, №№ 64/1, 64/2, 68, 70/1, 70/2, 70/3, 74, 82/1, 82/2, 82/4, 84, 84а, 84/2, 86, 86/2, 88, 90, 92, 94, 94б, 96а, 96б по улице Космонавтов, № 1 по улице Загородной, №№ 2, 4, 4а, 6, 6а по улице Юбилейной, № 27 по улице Краснознаменной, №№ 1, 3, 5 по улице Ибаррури, № 10 по улице Жуковского, № 2 по улице Первомайской, №№ 2, 3, 5, 25, 27, 30, 31, 31/2, 31 стр.1, вл.9 по улице Карла Маркса, №№ 9, 10 на площади Революции, № 3 на площади Петра Великого, №№ 1, 2, 2а, 21, 31, 37, 39, 41, 44 по улице Гоголя, №№ 5, 7 по улице Громовой, № 1 в переулке Балакирева. Также без холодной воды в этот период останутся жители частного сектора улиц Гоголя, Балакирева, Громовой, Перова, проезда Потапова, переулка Яблочкина.Цистерны с водой для питья будут находиться по адресам: улица Космонавтов, 82/2, улица Юбилейная, 6а, улица У. Громовой, 7, также воду подвезут по заявкам потребителей.11 апреля плановые ремонтные работы на своих сетях и работы по установке приборов учета будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 из-за плановых ремонтных работ отключат электричество в домах №№ 1а, 1б, 1в, 2, 2а по улице Папина, №№ 12а, 14 по улице Юных Натуралистов.С 09:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета обесточат — не более трех часов в указанный промежуток времени – дома № 1 по улице Зегеля, № 59 по улице Стаханова.