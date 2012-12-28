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Общество
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сегодня, 19:38
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На двух десятках улиц отключат холодную воду
11 апреля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — подачу холодной воды временно ограничат жителям 20 улиц, предупредили в компании.
Цистерны с водой для питья будут находиться по адресам: улица Космонавтов, 82/2, улица Юбилейная, 6а, улица У. Громовой, 7, также воду подвезут по заявкам потребителей.
11 апреля плановые ремонтные работы на своих сетях и работы по установке приборов учета будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 из-за плановых ремонтных работ отключат электричество в домах №№ 1а, 1б, 1в, 2, 2а по улице Папина, №№ 12а, 14 по улице Юных Натуралистов.
С 09:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета обесточат — не более трех часов в указанный промежуток времени – дома № 1 по улице Зегеля, № 59 по улице Стаханова.
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