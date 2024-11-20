Сегодня в Липецке: «Студенческая весна», хороший Распутин и в парках начинают работу аттракционы

Всё самое главное про наступившую пятницу.

… Причём уже вовсю – температура воздуха сегодня днём составит от +16 до +18 градусов. Осадков не предвидится.













- ул. Барашева, 7;

- ул. Фрунзе, 4.









пер. Технологический, 2а, 3, 8а, 13.









Сегодня – особенный день. В парке Победы и детском парке «Сказка» 4 апреля начинают работу карусели и колесо обозрения (6+).











Главный студенческий весенний творческий конкурс состоится 18:00 в Липецком государственном техническом университете (ул. Московская, 30).









Яркий музыкальный спектакль по мотивам бессмертной повести Н.С. Лескова, триумфальная премьера которого состоялась в ноябре 2024 года. В постановке задействованы лучшие творческие силы филармонии.











Фото vk.com/unionzal

Липецкий государственный академический театр драма им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) приглашает в 19:00 на спектакль «История с м…» (16+).









Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) в 18:30 вновь покажет спектакль «Зори» (12+).









Недавно получившие в распоряжение собственное здание артисту театра «Казаки России» ждут зрителей по месту своей новой прописки – в бывшем концертном зале «Октябрь» (пл. Петра Великого, 6). В 18:00 здесь начнут показ хореографического спектакля «Распутин» (12+).













Фрагмент афиши vk.com/russian_cossack. А почему бы и не пересмотреть взгляд на Распутина. Он скрепный и православный - всё, как сейчас любят.

Сегодня липчане могут получить уроки рукоделия в пространстве «Липецкие ремёсла» (ул. Советская, 36).









Фото vk.com/remeslo.lipetsk

Галерея современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) тоже организует обучение. В 18:30 состоится очередной мастер-класс известного липецкого актёра и режиссёра Ивана Карпова (12+).













Иван Карпов

Киноклуб





Смотреть и обсуждать будут послевоенный фильм «Макбет». США, 1948. Историческая драма. Режиссёр Орсон Уэллс (16+).









62% липчан считают, что идеальным руководителем может быть только мужчина, 19% - женщина.









С 10:00 и до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:- ул. Ворошилова, 1;- ул. Коммунальная, 4.- ул. Первомайская, 30, 30а, 4, 59а, 57;- ул. Советская, 7;С 9:00 до 17:00 погрузятся во мрак дома:ул. Автодорожная, 16;ул. Алфавитная, 2, 22, 23, 25/1, 25/2;ул. Ангарская, 1, 3, 4, 23, 24, 30, 32, 51;ул. Буденного;ул. Зоологическая, 38;ул. Индустриальная, 112, 119а;ул. Механизаторов, 16;ул. Монтажников, 3а;ул. Полярная, 19;ул. Речная, 24а;ул. Садовая, 51;ул. Сенная, 2;ул. Смоленская, 40, 43;ул. Шахматная, 1, 3;ул. Юношеская, 19, 21Лебедянское шоссе;пер. Бытовой, 1, 7, 8, 17, 18, 21, 24;пер. Ландшафтный, 10, 20, 23а;пер. Малый, 6, 7, 12, 13, 17, 25, 26;пер. Рядовой;С 14:00 до 16:00 обесточат дома:ул. Силикатная, 16, 17, 18, 19, 19а, 20;ул. Усманская;С 14:00 до 17:00 испытают трудности:ул. Гагарина;ул. В. Терешковой.Пробок сегодня немало уже с раннего утра, но некоторые всё же можно объехать, если воспользоваться «Яндекс-пробками» или аналогичными приложениями.В парке Победы кроме того начнут работать «Взлёт», «Летающая тарелка», «Весёлая карусель», «Охотник», «Арбузы». В «Сказке» малышей начнут принимать «Аэропорт» и детская карусель.Качели-карусели будут работать по пятницам, субботам и воскресеньям. В парке Победы - с 11:00 до 19:00, в «Сказке» – с 9:00 до 19:00. Кассы закрываются за 15 минут до окончания работы. График может меняться из-за погоды и по техническим причинам.«Студенческая весна»– это море юмора, музыки и творческих номеров, к которым представители различных факультетов готовились месяцами.Липецкая государственная филармония представляет в 19:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) одну из лучших своих постановок «Левша»Музыку исполняет Липецкий государственный оркестр русских народных инструментов (главный дирижер — Василий Моисеенко). Роли исполняют Сергей Колесник, Артем Тарасов, Сергей Блинков, Игорь Пронин, Андрей Карпий, Анастасия Пименова, Василина Бережная, Ульяна Уладова, Наталия Тюленева, Светлана Дедяева, Наталья Плюснина, Галина Овсянникова и актеры театра Толстого Павел Чунихин и Даниил Ушаков.По пьесе Виктора Ампилова. Лёгкий и эксцентричный комедийный сюжет в духе культового «Ревизора». Действие происходит в провинциальной гостинице. Администратор выгоняет из женского номера молодого человека, при этом оскорбляя и унижая его. Между мужчинами завязывается потасовка. Хозяйка номера, симпатичная молодая девушка, в свою очередь, не меньше возмущена поведением хама-администратора.Эпизод из истории Второй мировой войны. По повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие», широко известной благодаря экранизациям.«Казаки России» предлагают абстрагироваться от одиозного образа одного из фаворитов императора Николая II и по-новому взглянуть на его роль в истории нашей страны. Распутин с его мистическим даром предвидения призывает каждого из нас пробудить ото сна своё сердце. При этом мистические таинства создаются прямо на сцене за счет особого света, воды, песка…В 14:00 желающих обучат изготовлению подставки под яйцо «Курочка»в 16:00 проведут урок по лепке из глины колокольчика «Ангел пасхальный»а в 17:00 устроят мастер-класс по лоскутному шитьюЗанятия его творческой мастерской помогут лучше понимать искусство, а лучшим воспитанникам – постичь актёрскую профессию и навсегда изменить свою судьбу.Липецкий киноклуб «Ностальгия» организует встречу в 15:00 в СК ЛГТУ (ул. Ленина, 42/1).Киноверсия, основанная на истории реального Макбета - короля Шотландии, представляется режиссером как архетипичная история об опасности чрезмерной жажды власти и измене друзьям. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,5.В ролях: Орсон Уэлсс, Жанетт Нолан, Дэн О’Херлихи.Идеальный руководитель для молодых специалистов до 24 лет — едва разменявший 40 лет профессионал. У подчиненных 25—35 лет лучше всего складываются рабочие отношения с 43-летними управленцами. В 35—45 лет лучше контакт с руководителями в возрасте 45—46 лет. В 45—50 лет — эффективнее работается с управленцами-ровесниками. После 50 лет — с руководителями чуть младше по возрасту.