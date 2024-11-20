Липчанин устроил дебош в столичном баре из-за отказа поставить ему песни Муслима Магомаева
Сегодня в Липецке: «Студенческая весна», хороший Распутин и в парках начинают работу аттракционы
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: «Студенческая весна», хороший Распутин и в парках начинают работу аттракционы
Всё самое главное про наступившую пятницу.
… Причём уже вовсю – температура воздуха сегодня днём составит от +16 до +18 градусов. Осадков не предвидится.
Отключение воды
С 10:00 и до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:
- ул. Барашева, 7;- ул. Ворошилова, 1;
- ул. Коммунальная, 4.
- ул. Первомайская, 30, 30а, 4, 59а, 57;
- ул. Советская, 7;
- ул. Фрунзе, 4.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 погрузятся во мрак дома:
ул. Автодорожная, 16;
ул. Алфавитная, 2, 22, 23, 25/1, 25/2;
ул. Ангарская, 1, 3, 4, 23, 24, 30, 32, 51;
ул. Буденного;
ул. Зоологическая, 38;
ул. Индустриальная, 112, 119а;
ул. Механизаторов, 16;
ул. Монтажников, 3а;
ул. Полярная, 19;
ул. Речная, 24а;
ул. Садовая, 51;
ул. Сенная, 2;
ул. Смоленская, 40, 43;
ул. Шахматная, 1, 3;
ул. Юношеская, 19, 21
Лебедянское шоссе;
пер. Бытовой, 1, 7, 8, 17, 18, 21, 24;
пер. Ландшафтный, 10, 20, 23а;
пер. Малый, 6, 7, 12, 13, 17, 25, 26;
пер. Рядовой;
пер. Технологический, 2а, 3, 8а, 13.
С 14:00 до 16:00 обесточат дома:
ул. Силикатная, 16, 17, 18, 19, 19а, 20;
ул. Усманская;
С 14:00 до 17:00 испытают трудности:
ул. Гагарина;
ул. В. Терешковой.
Пробки
Пробок сегодня немало уже с раннего утра, но некоторые всё же можно объехать, если воспользоваться «Яндекс-пробками» или аналогичными приложениями.
Сезона работы аттракционов
Сегодня – особенный день. В парке Победы и детском парке «Сказка» 4 апреля начинают работу карусели и колесо обозрения (6+).
В парке Победы кроме того начнут работать «Взлёт», «Летающая тарелка», «Весёлая карусель», «Охотник», «Арбузы». В «Сказке» малышей начнут принимать «Аэропорт» и детская карусель.
Качели-карусели будут работать по пятницам, субботам и воскресеньям. В парке Победы - с 11:00 до 19:00, в «Сказке» – с 9:00 до 19:00. Кассы закрываются за 15 минут до окончания работы. График может меняться из-за погоды и по техническим причинам.
Студенческая весна
Главный студенческий весенний творческий конкурс состоится 18:00 в Липецком государственном техническом университете (ул. Московская, 30).
«Студенческая весна» (16+) – это море юмора, музыки и творческих номеров, к которым представители различных факультетов готовились месяцами.
Спектакль, на который обязательно сходить хотя бы раз
Липецкая государственная филармония представляет в 19:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) одну из лучших своих постановок «Левша» (12+).
Яркий музыкальный спектакль по мотивам бессмертной повести Н.С. Лескова, триумфальная премьера которого состоялась в ноябре 2024 года. В постановке задействованы лучшие творческие силы филармонии.
Фото vk.com/unionzal
Музыку исполняет Липецкий государственный оркестр русских народных инструментов (главный дирижер — Василий Моисеенко). Роли исполняют Сергей Колесник, Артем Тарасов, Сергей Блинков, Игорь Пронин, Андрей Карпий, Анастасия Пименова, Василина Бережная, Ульяна Уладова, Наталия Тюленева, Светлана Дедяева, Наталья Плюснина, Галина Овсянникова и актеры театра Толстого Павел Чунихин и Даниил Ушаков.
В стиле «Ревизора»
Липецкий государственный академический театр драма им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) приглашает в 19:00 на спектакль «История с м…» (16+).
По пьесе Виктора Ампилова. Лёгкий и эксцентричный комедийный сюжет в духе культового «Ревизора». Действие происходит в провинциальной гостинице. Администратор выгоняет из женского номера молодого человека, при этом оскорбляя и унижая его. Между мужчинами завязывается потасовка. Хозяйка номера, симпатичная молодая девушка, в свою очередь, не меньше возмущена поведением хама-администратора.
«Зори»
Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) в 18:30 вновь покажет спектакль «Зори» (12+).
Эпизод из истории Второй мировой войны. По повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие», широко известной благодаря экранизациям.
«Распутин»
Недавно получившие в распоряжение собственное здание артисту театра «Казаки России» ждут зрителей по месту своей новой прописки – в бывшем концертном зале «Октябрь» (пл. Петра Великого, 6). В 18:00 здесь начнут показ хореографического спектакля «Распутин» (12+).
Фрагмент афиши vk.com/russian_cossack. А почему бы и не пересмотреть взгляд на Распутина. Он скрепный и православный - всё, как сейчас любят.
«Казаки России» предлагают абстрагироваться от одиозного образа одного из фаворитов императора Николая II и по-новому взглянуть на его роль в истории нашей страны. Распутин с его мистическим даром предвидения призывает каждого из нас пробудить ото сна своё сердце. При этом мистические таинства создаются прямо на сцене за счет особого света, воды, песка…
Мастер-классы
Сегодня липчане могут получить уроки рукоделия в пространстве «Липецкие ремёсла» (ул. Советская, 36).
Фото vk.com/remeslo.lipetsk
В 14:00 желающих обучат изготовлению подставки под яйцо «Курочка» (6+); в 16:00 проведут урок по лепке из глины колокольчика «Ангел пасхальный» (6+); а в 17:00 устроят мастер-класс по лоскутному шитью (6+).
Путь в артисты
Галерея современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) тоже организует обучение. В 18:30 состоится очередной мастер-класс известного липецкого актёра и режиссёра Ивана Карпова (12+).
Иван Карпов
Занятия его творческой мастерской помогут лучше понимать искусство, а лучшим воспитанникам – постичь актёрскую профессию и навсегда изменить свою судьбу.
Киноклуб
Смотреть и обсуждать будут послевоенный фильм «Макбет». США, 1948. Историческая драма. Режиссёр Орсон Уэллс (16+).
Киноверсия, основанная на истории реального Макбета - короля Шотландии, представляется режиссером как архетипичная история об опасности чрезмерной жажды власти и измене друзьям. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,5.
В ролях: Орсон Уэлсс, Жанетт Нолан, Дэн О’Херлихи.
Начальство мечты
62% липчан считают, что идеальным руководителем может быть только мужчина, 19% - женщина.
Идеальный руководитель для молодых специалистов до 24 лет — едва разменявший 40 лет профессионал. У подчиненных 25—35 лет лучше всего складываются рабочие отношения с 43-летними управленцами. В 35—45 лет лучше контакт с руководителями в возрасте 45—46 лет. В 45—50 лет — эффективнее работается с управленцами-ровесниками. После 50 лет — с руководителями чуть младше по возрасту.
Дорогие липчане! Весна наступает неотвратимо, сегодня тёплый и сухой денёк, есть надежда, что такими же окажутся и выходные. Желаем вам достойного завершения трудовой недели, предвкушения отдыха, а также хороших новостей. Прочитать самую свежую информацию всегда можно на GOROD48, который не случайно пользуется репутацией электронного имени Липецка. Чтобы заглянуть в ленту событий, достаточно пятиминутной паузы в течение рабочего дня. Главное – не оставляйте надолго безумный мир без вашего личного присмотра. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.
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