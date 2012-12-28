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Пострадавшая в перевернувшемся автомобиле годовалая девочка переведена из реанимации в обычную палату
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31 минуту назад

Пострадавшая в перевернувшемся автомобиле годовалая девочка переведена из реанимации в обычную палату

За её жизнь врачи интенсивной терапии областной детской больницы боролись три дня.

Годовалую девочку, пострадавшую в ДТП в Добринке 30 марта, сегодня перевели из реанимации в обычную палату отделения нейрохирургии, её жизни ничего не угрожает.

Как сообщила в своём Telegram-канале министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова, за жизнь годовалой малышки врачи интенсивной терапии областной детской больницы боролись три дня. Липецкие медики провели телемедицинскую консультацию с федеральным центром имени Пирогова и получили дополнительные инструкции по лечению ребенка.

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В отделении нейрохирургии с девочкой будет лежать родственница. Мама девочки после ДТП находится в другой больнице.

Напомним, 30 марта около 14:00 в Добринском районе опрокинулся автомобиль «Джили». В ДТП пострадали пять человек: 18-летний водитель машины и четыре его пассажира, в том числе годовалая девочка. В причинах ДТП разбирается госавтоинпекция.
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