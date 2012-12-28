В Добринке опрокинулся автомобиль: пятеро пострадавших, в том числе – годовалая девочка

Госавтоинспекция начала проверку.

Как сообщили в ГИБДД по Липецкой области, около 14:00 в Добринском районе опрокинулся автомобиль Geely.В результате ДТП пострадали 18-летний водитель и четыре его пассажира, в том числе годовалая девочка.Теперь в причинах обстоятельствах произошедшего разбирается госавтоинпекция.Сегодня около 14:00 в Добринском районе в результате опрокидывания автомобиля