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В Добринке опрокинулся автомобиль: пятеро пострадавших, в том числе – годовалая девочка
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Происшествия
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сегодня, 18:35
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В Добринке опрокинулся автомобиль: пятеро пострадавших, в том числе – годовалая девочка
Госавтоинспекция начала проверку.
В результате ДТП пострадали 18-летний водитель и четыре его пассажира, в том числе годовалая девочка.
Теперь в причинах обстоятельствах произошедшего разбирается госавтоинпекция.
Сегодня около 14:00 в Добринском районе в результате опрокидывания автомобиля
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