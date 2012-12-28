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879
сегодня, 18:35
9

В Добринке опрокинулся автомобиль: пятеро пострадавших, в том числе – годовалая девочка

Госавтоинспекция начала проверку.

Как сообщили в ГИБДД по Липецкой области, около 14:00 в Добринском районе опрокинулся автомобиль Geely.

В результате ДТП пострадали 18-летний водитель и четыре его пассажира, в том числе годовалая девочка.

Теперь в причинах обстоятельствах произошедшего разбирается госавтоинпекция.

Сегодня около 14:00 в Добринском районе в результате опрокидывания автомобиля
ДТП
авария
опрокидывание
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Комментарии (9)

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Сначала новые
Валентин
15 минут назад
Гайдар в 16 полком командовал, а эти машину водить не могут.
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indesit
32 минуты назад
Водитель - профессия. Разряды разные. Наполеон в 18 лет большие дела возглавлял, а тут какая-то рулёжка.
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Лиза
43 минуты назад
Какой водитель из 18-и летнего паренька! Неужели старше и опытнее водителя не нашлось среди ехавших в этой машине? Да ещё и годовалого ребёнка везли с собой, здоровья малышке.
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Зачем
28 минут назад
Зачем права тогда выдавать в 18 . Смысл в том , что учить надо лучше . И родителям присматривать за ,,ребёнком ,, , подучивать..
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Витплий
44 минуты назад
В таких случаях всегда задаю себе вопрос , где он взял деньги на машину в 18 лет ?
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Василич
сегодня, 18:55
Все выходные на Дачном рёв стоит от моторов, может я не в курсе, у нас что трассу Формулы1 открыли?
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1
сегодня, 18:51
Потому что автобусы отменяют.
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Фокс
сегодня, 18:46
18-летний водитель ... Водителей в 18 лет не бывает, это ещё мальчик с ВУ
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Тыква
43 минуты назад
А ответственность за здоровье и жизни уже должен нести
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