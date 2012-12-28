В Добринке опрокинулся автомобиль: пятеро пострадавших, в том числе – годовалая девочка
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Происшествия
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50 минут назад
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«Ситроен» врезался в светофор на Гагарина: водитель госпитализирован
За три дня на дорогах области получили травмы девять человек.
В пятницу и субботу водители дважды сбивали пешеходов. 28 марта на пешеходном переходе через улицу Ковалева 34-летняя женщина, управляя автомобилем «Шевроле Ланос», сбила на 51-летнюю женщину. Пострадавшая госпитализирована.
На следующий день под колеса машины попала 69-летняя женщина, переходившая улицу Чапаева в неустановленном для этого месте. Водитель с места аварии скрылся, пенсионерке оказали медицинскую помощь и отправили домой.
29 марта на трассе Дон в Становлянском округе 63-летний водитель грузовика «Скания» наехал на стоящую «Ладу Гранту». В ДТП пострадала 19-летняя пассажирка «Лады», после оказания помощи в медицинском учреждении она была отпущена.
30 марта в Добринском районе на дороге Грязи - Добринка съехал с дороги и опрокинулся автомобиль «Джили» 18-летнго водителя. В аварии пострадал сам водитель и четверо его пассажиров: 20-летняя и 17-летняя девушки, 42-летняя женщина и двухлетняя девочка. Все они доставлялись в больницы.
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