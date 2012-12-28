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466
50 минут назад
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«Ситроен» врезался в светофор на Гагарина: водитель госпитализирован

За три дня на дорогах области получили травмы девять человек.

Серьезная авария произошла вечером 28 марта в Липецке на улице Гагарина. Автомобиль «Ситроен С4» врезался в светофор, а затем в стоящую «Ладу Калину». 35-летний водитель «Ситроена» получил множественные травмы и ушибы. Из машины его деблокировали  спасатели. 

В пятницу и субботу водители дважды сбивали пешеходов. 28 марта на пешеходном переходе через улицу Ковалева 34-летняя женщина, управляя автомобилем «Шевроле Ланос», сбила на 51-летнюю женщину.  Пострадавшая  госпитализирована.

На следующий день под колеса машины попала 69-летняя женщина, переходившая улицу Чапаева в неустановленном для этого месте. Водитель с места аварии скрылся, пенсионерке оказали медицинскую помощь и отправили домой. 

29 марта на трассе Дон в Становлянском округе 63-летний  водитель грузовика «Скания» наехал  на стоящую «Ладу Гранту». В ДТП пострадала 19-летняя пассажирка «Лады», после оказания помощи в медицинском учреждении она была отпущена.

30 марта в Добринском районе на дороге Грязи - Добринка съехал с дороги и  опрокинулся автомобиль «Джили» 18-летнго водителя. В аварии пострадал сам водитель и четверо его пассажиров: 20-летняя и 17-летняя девушки, 42-летняя женщина и двухлетняя девочка.  Все они  доставлялись в больницы.

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авария
ДТП
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Комментарии (2)

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Сначала новые
злой
24 минуты назад
Ну хоть объявления на столбах целы! Департамент недоразвития за порядком не смотрит!
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Может
43 минуты назад
Все из за того что медленно ехал?
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