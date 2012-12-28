Сегодня в Липецке: лучший фильм всех времён и народов, «разорвать» работодателей в борьбе за свои права
Происшествия
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сегодня, 10:35
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Первого апреля никому не верю: в день дурака липчан продолжили обманывать мошенники
Один мужчина лишился 2,8 миллиона рублей.
24-летний мужчина 31 марта был обманут по той же схеме. Но сотрудники «сотовой компании» и «Центробанка» оформили на его имя кредитную карту на 100 000 рублей, после чего все деньги с неё исчезли.
1 апреля в Липецке в полицию также пришёл 37-летний мужчина, который с конца февраля по март занимался разблокировкой брокерского счёта по совету сотрудника «финдепартамента». На различные счета он перевёл мошенникам 2 800 000 рублей.
Житель Липецкого округа пытался улучшить своё финансовое положение и заработать на бирже. Мошенникам он перевёл 530 000 рублей, из которых 130 000 рублей — его личные средства и 400 000 рублей — кредитные.
А в Усмани 43-летняя женщина перевела на «безопасный счёт» по номеру телефона через мобильное приложение 96 000 рублей.
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