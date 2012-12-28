Первого апреля никому не верю: в день дурака липчан продолжили обманывать мошенники

Один мужчина лишился 2,8 миллиона рублей.

1 апреля в Липецкой области пять человек обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве. 21-летнему парню сначала позвонил сотрудник «сотовой компании», а потом сотрудник «Центробанка». В результате они убедили его перевести на «безопасный счёт» 59 900 рублей. Это были личные деньги липчанина.24-летний мужчина 31 марта был обманут по той же схеме. Но сотрудники «сотовой компании» и «Центробанка» оформили на его имя кредитную карту на 100 000 рублей, после чего все деньги с неё исчезли.1 апреля в Липецке в полицию также пришёл 37-летний мужчина, который с конца февраля по март занимался разблокировкой брокерского счёта по совету сотрудника «финдепартамента». На различные счета он перевёл мошенникам 2 800 000 рублей.Житель Липецкого округа пытался улучшить своё финансовое положение и заработать на бирже. Мошенникам он перевёл 530 000 рублей, из которых 130 000 рублей — его личные средства и 400 000 рублей — кредитные.А в Усмани 43-летняя женщина перевела на «безопасный счёт» по номеру телефона через мобильное приложение 96 000 рублей.