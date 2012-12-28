Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Проблема, грозящая катастрофой»
Общество
Жестко избитая девушка оказалась в больнице
Происшествия
Два человека, в том числе подросток, пострадали в ДТП на проспекте 60-летия СССР
Происшествия
100 тысяч рублей для беременной школьницы
Общество
На 13 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Белгородской области погиб житель Лев-Толстовского района
Общество
С 1-м апреля! В Липецке начался сезон проката электросамокатов
Общество
В Липецке сгорел садовый домик
Происшествия
Из-за циклона дожди задержатся в Липецкой области еще на день
Погода в Липецке
Повторно севший за руль пьяным водитель попал в ДТП
Происшествия
Читать все
Жестко избитая девушка оказалась в больнице
Происшествия
Статистика: в Липецкой области выросло производство мяса и сократилось поголовье свиней
Экономика
Сегодня в Липецке: лучший фильм всех времён и народов, «разорвать» работодателей в борьбе за свои права
Общество
19-летнего и 21-летнего липчан осудили за похищение случайного прохожего
Происшествия
Первого апреля никому не верю: в день дурака липчан продолжили обманывать мошенники
Происшествия
Жители «Геометрии» пожаловались на грязь и горы строительного мусора
Общество
«Без головы на мотоцикл нечего садиться!»
Общество
Липчане принесли в кредитные потребительские кооперативы 23 миллиона рублей
Экономика
Двадцать человек эвакуировали в Усмани из-за пожара
Происшествия
В Белгородской области погиб житель Лев-Толстовского района
Общество
Читать все
Происшествия
446
сегодня, 10:35
7

Первого апреля никому не верю: в день дурака липчан продолжили обманывать мошенники

Один мужчина лишился 2,8 миллиона рублей.

1 апреля в Липецкой области пять человек обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве. 21-летнему парню сначала позвонил сотрудник «сотовой компании», а потом сотрудник «Центробанка». В результате они убедили его перевести на «безопасный счёт» 59 900 рублей. Это были личные деньги липчанина.

24-летний мужчина 31 марта был обманут по той же схеме. Но сотрудники «сотовой компании» и «Центробанка» оформили на его имя кредитную карту на 100 000 рублей, после чего все деньги с неё исчезли.

1 апреля в Липецке в полицию также пришёл 37-летний мужчина, который с конца февраля по март занимался разблокировкой брокерского счёта по совету сотрудника «финдепартамента». На различные счета он перевёл мошенникам 2 800 000 рублей.

Житель Липецкого округа пытался улучшить своё финансовое положение и заработать на бирже. Мошенникам он перевёл 530 000 рублей, из которых 130 000 рублей — его личные средства и 400 000 рублей — кредитные.

А в Усмани 43-летняя женщина перевела на «безопасный счёт» по номеру телефона через мобильное приложение 96 000 рублей.
мошенничество
0
1
3
0
1

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
+65
29 минут назад
Как так,целый месяц 37 - мужчина был под гипнозом мошенников, а после перевода миллионов, решил обратиться в полицию? Где был раньше? Потерпевший, мошенники, банк _ все в доле?
Ответить
Липчанка
43 минуты назад
Согласна с Лизой. Надоело. Все в доле.
Ответить
Лиза
сегодня, 11:06
Уже не интересно читать про таких...
Ответить
Психиатр
сегодня, 11:00
Неужели это так сложно - не общаться с незнакомыми. Еще проще вообще не брать трубку с неизвестных номеров.
Ответить
фпфап
сегодня, 10:57
Зомбоящик выключи и не слушай обманщиков .......
Ответить
Думаю
сегодня, 10:57
Сотовые операторы и банкиры в доле.
Ответить
Елы Палыч
сегодня, 10:46
маразм молодеет и прогрессирует, какие нах безопасные счета, из каждого утюга сейчас предупреждают о разводах, это какими дебилами надо быть, чтобы бежать деньги переводить по звонку
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить