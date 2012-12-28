Липчанин следил за пасынком с помощью камеры и довел 13-летнего мальчика до самоубийства
Здоровье
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сегодня, 10:37
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В Липецкой области заработала «горячая линия» по туберкулёзу
Звонки принимают до конца недели.
Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, звонить можно непосредственно в управление по телефону: 8 (4742) 30-88-57, в центр гигиены и эпидемиологии: 8 (4742) 30-86-54, 30-86-54, 30-86-94, в областной противотуберкулезный диспансер: 8 (4742) 55-22-18 (взрослые), 55-22-40 (дети).
Также можно обращаться в территориальные отделы управления Роспотребнадзора: в Ельце, Елецком, Долгоруковском и Измалковском районах по телефону 8 (47467) 2-07-78, в Задонском, Воловском, Тербунском, Хлевенском районах 8 (47471) 2-14-21, 2-11-41, в Данковском, Лев-Толстовском, Чаплыгинском районах 8 (47465) 6-23-90, 6-24-62, в Грязинском, Добринском, Усманском районах 8 (47461) 2-10-77б, в Лебедянском, Краснинском районах 8 (47466) 5-24-57, 5-24-55.
Добавим, что в прошлом году туберкулез в Липецкой области выявлен у 132 человек. 109 заболевших — жители региона, в том числе шестеро детей, среди них — годовалая девочка, которой больше года пришлось провести в тубдиспансере.
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