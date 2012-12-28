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сегодня, 10:37
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В Липецкой области заработала «горячая линия» по туберкулёзу

Звонки принимают до конца недели.

С 24 марта в Липецкой области работает «горячая линия» по профилактике и выявлению туберкулеза. Звонки будут принимать до конца этой недели — по 28 марта включительно.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, звонить можно непосредственно в управление по телефону: 8 (4742) 30-88-57, в центр гигиены и эпидемиологии: 8 (4742) 30-86-54, 30-86-54, 30-86-94, в областной противотуберкулезный диспансер: 8 (4742) 55-22-18 (взрослые), 55-22-40 (дети).

Также можно обращаться в территориальные отделы управления Роспотребнадзора: в Ельце, Елецком, Долгоруковском и Измалковском районах по телефону 8 (47467) 2-07-78, в Задонском, Воловском, Тербунском, Хлевенском районах 8 (47471) 2-14-21, 2-11-41, в Данковском, Лев-Толстовском, Чаплыгинском районах 8 (47465) 6-23-90, 6-24-62, в Грязинском, Добринском, Усманском районах 8 (47461) 2-10-77б, в Лебедянском, Краснинском районах 8 (47466) 5-24-57, 5-24-55.

Добавим, что в прошлом году туберкулез в Липецкой области выявлен у 132 человек. 109 заболевших — жители региона, в том числе шестеро детей, среди них — годовалая девочка, которой больше года пришлось провести в тубдиспансере.
туберкулёз
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Комментарии (9)

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Сначала новые
Р
5 минут назад
Нужно оптимизировать ещё медицину и науку. Главное друзья и их интересы.
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музалевский
12 минут назад
а после 28 марта туберкулеза не будет и линия не нужна?
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ага
16 минут назад
А в СССР туберкулез был побежден.....
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Вши и туберкулез -
40 минут назад
признаки богатого, процветающего региона...
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И чё?
41 минуту назад
Флюрографию по телефону не слелать. А очередь на неё на несколько месяцев.
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Вера Михайловна
47 минут назад
У моего родственника выявили туберкулез кишечника. Стал расти живот, выявили асцит, а причина асцита — туберкулез кишечника. Вот такие дела.
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Дед
48 минут назад
Дожили , болезнь бедных !
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Ну шо
49 минут назад
Дооптимизировались позорники?
Ответить
Так ждали
51 минуту назад
Горячую линию по школьному образованию
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