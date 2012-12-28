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Сегодня в Липецке: Пушкина будут… танцевать, а джаз – рисовать, что двигает липчанами при выборе работы, кроме денег
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Происшествия
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сегодня, 08:56
В Липецкой области работала ПВО: сбиты БПЛА
Рано утром в регионе объявлялся красный уровень воздушной опасности.
Красный уровень воздушной опасности объявлялся в Липецкой области в пятом часу утра 20 октября и действовал до 06:02.
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