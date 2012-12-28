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Происшествия
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49 минут назад
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Юного рязанца будут судить в Липецке за работу на мошенников
Этой зимой он забрал у обманутой липчанки почти 5,8 миллиона рублей.
«По указанию соучастников 9 февраля 2026 года он приехал из Рязани в Липецк, где на улице Осенний проезд забрал у местной жительницы пакет с почти 5,8 млн рублей», — сообщает фабулу обвинения Следственное управление СК России по Липецкой области.
Задержали курьера в Рязани — после того как липчанка пришла в полицию. Женщина опознала его во время следственных действий, а юноша во всём признался.
Уголовное дело о мошенничестве, совершённом организованной группой, в особо крупном размере направлено для утверждения прокурором обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
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