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Общество
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сегодня, 11:21
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На Плехановском спуске высаживают новую цветочную композицию
«2024 год семьи» заменит «80 лет Победы».
— 80 летие Победы — важнейшее событие 2025 года. Новая клумба будет готова к 9 мая, — рассказала заместитель директора предприятия «Зеленхоз» Инна Акулова.
Цветочницам предстоит убрать цветную гальку и щепу (ее уложили в буквы на зиму).
Часть букв старой композиции («Е», «Д,» «О») будет использовано в новой, недостающие буквы уже готовят. Затем слово «Победа» высадят красными бегониями, а цифру 80 — колеусом и тагетисом, или, как его еще называют бархатцами, чтобы цифра получилась в цветах георгиевской ленты. Всего для надписи потребуется 10 тысяч цветов, которые уже растут в теплице предприятия.
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