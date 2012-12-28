Выходные в Липецке: цветы к весне, ужасная хоккейная команда всё, врач заразился смертельной болезнью от пациента
Липецкий подросток перевел мошенникам деньги, «спасая» отца от обвинений в финансировании террористов
Липецкий подросток перевел мошенникам деньги, «спасая» отца от обвинений в финансировании террористов
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В этом бренном мире счастья не ищи: как отступит вирус — нападут клещи
Итоги недели
А мы спросили у горожан: «Чего вы ждете от этой весны?» Оказалось, тепла, мира, новых впечатлений, радости и начала огородных и садовых работ. Кстати, «Садоводческие маршруты в Липецке начнут работать 12 апреля». Департамент транспорта торгует 13 маршрутов, которые будут работать пять дней в неделю.
Писать стихи без смысла просто,
без рифм — немного посложней.
А вы попробуйте, чтоб сразу
ни рифм, ни смысла, ничего!
На следующей неделе «У главы Липецка станет на одного заместителя меньше». Мэрия вынесет на сессию горсовета свое новое штатное расписание, предусматривающее ликвидацию должности заместителя главы администрации города — председателя департамента жилищно-коммунального хозяйства, которую сейчас занимает Павел Кузнецов. Он станет просто вице-мэром. При этом вакантными остаются должности председателя департамента ЖКХ и председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства. Примечательно, что не занятым вот уже 9 месяцев после ухода из городской администрации летом прошлого года Натальи Поповой остается кресло заместителя главы города, в ведении которого находятся лишь два управления — архивное и финансово-экономическое.
Тем временем ушедший из администрации Липецка в правительство области курировавший содержание города, ремонт дорог и благоустройство вице-мэр Николай Дергунов стал и.о. регионального министра строительства и архитектуры, сменив ушедшего на повышение в Москву Алексея Костина. По первому высшему образованию кандидат технических наук Дергунов — строитель, по второму — менеджер.
— Архитектуры нет, а министры есть, — отметил эту новость Парадокс.
И это так, как показывает, в частности, продолжающееся в Арбитраже заседание по иску областной прокуратуры к екатеринбургской «Бруснике», мэрии и правительству области о признании недействительным разрешения на строительство у Нижнего парка высотки «Турист-2». За прошедший с предыдущего заседания месяц застройщик начал самостоятельно изменять проект: «ЖК «Турист-2» может стать ниже, чем было задумано первоначальным проектом». Но почетный председатель правления региональной организации Союза архитекторов России Сергей Сошников заявил, что за счет уменьшения главной башни ЖК застройщик увеличит этажность других секций. Значит, в зданиях будут квартиры без должной инсоляции, что запрещено. По мнению Сошникова, нужно остановить строительство ЖК на время, пока в проект не внесут все необходимые коррективы и согласуют их. Напомним, прокуратура в качестве обеспечительных мер просила суд остановить строительство, но это ходатайство отклонили.
— Вырубите Весь нижний парк и все будет инсолироваться, — подкинул застройщику идею От туда.
— Высота этого комплекса не должна быть выше рядом стоящего суда! — предложил другой выход из щекотливой ситуации Вася с 11-го.
— Земли в России-матушке ВАГОН. Отчего же мы строим друг у друга на голове? Вот вопрос без ответа! — воскликнула Муза.
О том же самом депутаты горсовета спросили у вице-мэра Светланы Сурмий относительно активно застраиваемого района между нефтебазой и Быхановым садом. По завершении всех проектов в границах Гагарина-Балмочных-Тельмана-Качалова-переулка Попова появится до 300 тысяч кв. метров жилья, в котором будут жить порядка 10 тысяч человек. Первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев, который является депутатом от этого района города, считает, что новый жилой массив будет сопоставим с микрорайоном «Европейский». Но если в «Европейском» построены три детских сада и школа на 800 детей при необходимости строительства еще точно такой же, то в границах застраиваемого района пока есть лишь старый неработающий уже год двухэтажный детсад и 24-я школа 1954 года постройки, в которой в две смены учатся 536 детей.
Что ответила заместитель главы Липецка на недоуменные вопросы депутатов, можно прочитать в активно обсуждаемой статье «Там будет скоро душегубка»! А вот всего лишь три мнения наших читателей насчет градостроительной политики мэрии:
— Живу на Качалова. Уже сейчас с водой проблемы.
— Какое комплексное развитие территории? Это самое натуральное ковровое строительство человейников, практически без социальных объектов и зеленых зон. Там даже нормальных тротуаров нет, где свободно можно разминуться нескольким людям. Быханов сад и так весь пощипанный, а если туда толпа с нового массива будет ходить, ему точно кирдык будет.
— Численность жителей падает, а этажность новостроек растет. Где логика?
Семён пошел в библиотеку
и научился сам всему
и сэкономил на евошной
на энтой, ихней, как ее…
Светлана Сурмий, кстати, заявила в горсовете о скором демографическом кризисе. Она сослалась на департамент образования, который посчитал, что «К 2029 году в Липецке станет на 7% меньше школьников», и что вероятен переход многих школ на обучение в одну смену.
Впрочем, новые школы в активно застраиваемых районах Липецку все же нужны. В планах департамента образования — строительство вторых школ в «Европейском» и «Университетском», школы на Соколе, новой школы на месте существующей 24-й.
А вот актуальная новость для нынешних девятиклассников: их будут экзаменовать как в Москве и Санкт-Петербурге. Госдума приняла законопроект о новом порядке итоговой аттестации девятиклассников в трех субъектах РФ. В эксперимент попала в том числе и Липецкая область: поступающие в колледжи и техникумы девятиклассники будут сдавать ОГЭ только по двум предметам вместо четырёх, русский язык и математику. Но если подросток соберется в десятый класс, ему придется успешно сдать еще два предмета по выбору.
«Губернатор и депутат Госдумы рассказали, как Липецкая область попала в пилотный проект особого порядка ОГЭ». «Это важно для нашей области. Мы серьёзно пересмотрели программы среднего профессионального образования. Готовим специалистов по востребованным специальностям, сотрудничаем с предприятиями. Рабочих мест много, нужны кадры. Уверен, что включение в пилотный проект сильно поможет региону», — написал в своем Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.
— Обучение должно помогать не региону, а учащимся. Придумали они, — буркнул Житель.
— Бери больше, кидай дальше. Вот и все образование для простолюдинов, — поддержал его Дима.
— В регионе дефицит кадров, который активно заполняется мигрантами. И им тут (как и везде) не рады. Пусть лучше наша молодёжь работает и зарабатывает, — вступился за власть Правильно всё.
На этой неделе нас посетил председатель правления «Сбербанк» Герман Греф. Он и его бывший заместитель, липецкий губернатор, открыли в одном из самых красивых исторических зданий Липецка, на Зегеля, 1, «Школу 21» — школу цифровых технологий от Сбера, в которой совершенно бесплатно человеку любого возраста можно получить востребованную ИT-профессию. Для этого нужно всего лишь пройти две игры на память и логику. На обучение в «Школе 21» было подано 2 857 заявок. С тестами успешно справился всего лишь каждый десятый абитуриент. Сейчас 240 человек в возрасте от 18-ти и старше доказывают свое право на обучение в финальном отборе, который будет продолжаться 26 дней.
Ванга предсказала, что придёт чума,
но настала эра слабого ума
Те, кто не вписался в рынок, зарабатывают на жизнь как могут. Вот лишь несколько историй с молодыми людьми, о которых GOROD48 писал на прошедшей неделе.
«На 20-летнего и 21-летнего угонщиков устроили засаду: украденные машины они собирались сдать на металлолом». Теперь парней ждет суд по обвинению в краже группой лиц по предварительному сговору.
«20-летняя девушка попросила у 9-летней школьницы телефон позвонить и не вернула». Девушке предъявлено обвинение в мошенничестве с причинением значительного ущерба. За обман школьницы ей грозит до пяти лет лишения свободы.
А вот и вовсе прикол: «Деревенский парень заплатил за «крышу» в Липецке взятые в кредит 150 000 рублей». На следующий день молодые люди договорились встретиться и обсудить, когда они будут видеться и как выстраивать взаимоотношения. Но «крышеватель» на встречу не пришёл, а его «клиент» обратился в полицию.
Недавно в Ярославле задержанным за размалёванные дом и трамвай трем липчанам насчитали ущерб на миллион. GOROD48 попытался разобраться, почему такого не происходит в расписанном вдоль и поперек Липецке, в публикации «Наскальная живопись 2.0: уличные художники превращают Липецк в пещеру». Оказывается, у нас в полицию по поводу такого рода вандалов крайне редко (в 2014 году — всего восемь раз) обращаются владельцы недвижимости, в том числе мэрия, хотя за умышленное уничтожение или повреждение имущества предусмотрена уголовная ответственность по статье 167-й и за вандализм — по 214-й.
Кстати, на этой неделе по этой самой 214-й статье в Липецке вынесли приговор 38-летнему мужчине, которой ночью разбил стекло остановки на Доватора. Ему назначены 210 часов обязательных работ.
— Надо штрафы значительно увеличить, дабы сократить поголовье дураков. За вандализм и порчу зданий, за сломанные деревья, за заплеванный семечками и окурками тротуар. За мат и хамство. Может, тогда в Липецке станет немного светлее и чище, — написала Катерина.
— Липецк — это пещера, дыра и безнадёга! Раскопки, порывы, грязь и пыль. Люди то с бешеными счетами за электричество, то без отопления, то по нескольку дней без воды! Детские площадки в парках — убожество! За последние шесть лет только велосипедные дорожки нарисовали да платные парковки! Каменный век на улицах Липецка! — диагностировал среднюю температуру по больнице Не святой Валентин.
Я так хочу купить билеты
в трамвайчик детства моего,
но рельсы-рельсы, шпалы-шпалы
давно разобраны уже
Липчане еще осенью перестали замечать людей в желтых жилетах на трамвайных путях, которые у нас перекладывает по концессии «Мовиста Регионы Липецк». В этот понедельник рабочие, занятые обновлением трамвайных линий, пожаловались GOROD48 на отсутствие рельсов и шпал. Но в мэрии посчитали, что план модернизации-2024 перевыполнен на 22%! Потому этой компании при уточнении бюджета на этот год мэрия как концедент выделила еще 575,8 млн рублей на исполнение своих обязательств. И это — плюсом к 3,8 миллиардам, заплаченным за работы в 2023-2024 годах. Что город получил взамен? 46 новых вагонов, из которых ежедневно используются лишь шесть — они бегают с 20 июня по единственной заново построенной 9-километровой ветке. И кучу брошенных на разных этапах долгостроев.
— Контролируете ли вы банковскую ставку, по которой финансируются работы по концессии? Подорожали ли работы у «Мовисты»? Будет ли построен шестой этап — новая ветка через улицы Катукова и Стаханова? — задал несколько вопросов председателю дептранса мэрии Александру Лукинову первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.
Из ответов следовало, что все процентные ставки по концессии — фиксированные. Но существенное подорожание работ и материалов ставит выполнение концессии под угрозу. Денег уже не хватает на реконструкцию двух трамвайных веток из шести. Поэтому дептрансу мэрии пока не известно, будет ли концессионер прокладывать трамвайные пути через новые спальные микрорайоны.
Выбилась из сроков концессия компании «РВК-Липецк» на обновление городской станции аэрации. Пока не вышла на проектные цифры концессия той же липецкой дочки «Росводоканала» по реконструкции сетей городского водопровода и канализации. Только сейчас мэрия объявила конкурс на проектирование пятого аэротенка на городских очистных. Проект должен быть готов к 1 апреля 2026-го. А ведь еще надо и построить этот самый аэротенк, без которого, как оказалось, невозможно модернизировать хозяйство бывшего МУП «ЛиСА». Добавим, что в изначальном проекте концессии этого объекта не было.
— Концессии в Липецке — это все, что делается через одно место. Что трамвайная эпопея, что баня на Неделина и т.д., — оставил свое резюме Михалыч.
Да, «Баня на Неделина откроется на два года позже. И это в лучшем случае». Концессионер должен был открыть ее в этом феврале, но столкнулся с непредвиденными обстоятельствами из-за внезапно возникшего большого объема ранее не учтенных работ, которые повлекли за собой изменение технических параметров здания. За время реконструкции бани 6 октября 2022 года на строителя рухнула стена — он получил тяжелые травмы, а 11 февраля 2024-го со второго этажа здания упал и разбился насмерть 42-летний мужчина.
Выяснилось и то, что мэрия принимает от застройщиков сети и энергообъекты без документов. Представитель «Липецкэнерго» Вячеслав Горчаков заявил в горсовете, что это — повсеместная ситуация в городе. Как с этим быть, энергетики не понимают, а это влияет на сроки ликвидаций аварий на сетях в новых жилых массивах — «Европейском», «Победе», «Звездном». По словам Вячеслава Горчакова, везде одна и та же проблема — застройщики строят сети на тяп-ляп.
А еще в который раз в горсовете рассмотрели жалобы липчан на перебои в работе выпущенных в Щербинке лифтов, купленных Фондом капремонта для программы замены подъемников, срок эксплуатации которых превысил 25 лет. Проблема не нова. Год назад заместитель руководителя ФКР Роман Сапрыкин сказал, что комплектующие подъемников Щербинский завод после санкций стал получать из Китая, но оно оказалось крайне чувствительным к перепадам напряжения. Поэтому депутаты, Госжилинспекция, энергетики и руководители УК попросили ФКР прописывать в техническом задании к конкурсам на приобретение лифтов такие технические характеристики, которые бы позволяли приобретать механизмы, работающие без отключений при допустимых по ГОСТу скачках напряжения в сетях.
Тем временем «Лифты-убийцы в доме на улице Катукова привлекли внимание Александра Бастрыкина». Уже пять человек из дома №4 обратились за медицинской помощью после их использования.
Ну и ну!
«Из пищевода четырёхлетнего мальчика достали застрявшую два года назад монету». Металлический кругляш успел обрасти тканью и частично перекрыл пищевод.
«48-летнего липчанина задержали в аэропорту Сургута: он пытался войти в кабину пилота самолёта». Находящегося под действием алкоголя нашего земляка разозлило то, что самолёт не прилетел туда, куда он купил билет – в Норильск.
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